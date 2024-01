¿Impulsar la inversión y cuidar el medio ambiente? se puede | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes | Opinión

¿IMPULSAR LA INVERSIÓN Y CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE? SE PUEDE

Empujar el crecimiento económico del país ha sido una de las prioridades que ha fijado el Presidente Gabriel Boric para este 2024. Aquello, no solo es fundamental en la creación de empleo, sino que mejora la calidad de vida de las familias. En adición, esto debe ir de la mano con el cuidado del medioambiente, aquello no es excluyente al crecimiento, como Gobierno no creemos que sea lo uno o lo otro. Es en consideración de lo anterior que el Presidente Boric impulsó el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, con la misión de acelerar la inversión pública y privada, lo que debe hacerse teniendo siempre en cuenta los mejores estándares de sostenibilidad y respeto a las comunidades.

En ese marco, el Gobierno presenta dos proyectos de ley: Uno para agilizar y optimizar los permisos para los proyectos de inversión. Otro, para la modernización del sistema de evaluación ambiental, acorde a los desafíos actuales. La intención es generar certezas a la inversión, dinamizar la economía e impulsar el crecimiento. No obstante, ello debe ir de la mano con un cuidado por nuestros territorios, y por ello el Sistema de Evaluación Ambiental será mejorado.

En el caso del Sistema Inteligente de Permisos, la propuesta del Gobierno es importante. Ésta es una reforma profunda a cómo se entregan hoy los permisos sectoriales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas. Su principal objetivo es simplificar los procesos de autorización, reducir tiempos y dar mayores certezas a los inversionistas.

Para el proyecto de ley que actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente hay un importante avance en la modernización y mejora de los instrumentos de gestión ambiental vigentes. Es un proyecto para el Chile actual, fruto de un largo trabajo de conversación con todos los actores: organizaciones sociales, el mundo privado, académicos y sector público, quienes han tenido participación en diálogos sobre la modernización de esta Ley.

En adición, Este proyecto de Ley incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. Los dos gobiernos anteriores presentaron proyectos para reformar el SEIA sin conseguirlo, por eso creemos que este es el momento para alcanzar un acuerdo transversal.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric busca estimular la inversión privada y la productividad, el desarrollo de la infraestructura y la formalización de la economía. En ningún caso el objetivo de estos proyectos de ley es desregular, sino mejorar la entrega de permisos, elevando estándares de cuidado del medioambiente y respeto a las comunidades. En eso hay un significativo compromiso: Mejorar la calidad de vida de nuestras y nuestros compatriotas y resguardando nuestro entorno.