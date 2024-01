Municipio refuerza la seguridad con la instalación de 15 cámaras de vigilancia en la población Pedro Aguirre Cerda de Porvenir

En una ceremonia simbólica, se instalaron 15 cámaras de seguridad en la población Pedro Aguirre Cerda con el objetivo es proteger a los habitantes de Porvenir. El proyecto fue liderado por la junta de vecinos número 5 y respaldado por el gobierno regional de Magallanes tras un proyecto del municipio.



En la inauguración el alcalde de la capital fueguina, José Gabriel Parada Aguilar, hizo el simbólico corte de cinta en el sector y enfatizó la importancia de este hito que va en directo beneficio de los vecinos.



“Son proyectos que presentó la municipalidad del 8% al gobierno regional, es este caso de seguridad pública con la compra de 15 cámaras que se van a instalar en las distintas casas de vecinos. Quiero felicitar primero a Dayana (Gallardo) que es la encargada de seguridad pública de la municipalidad, también a la presidenta, la directiva y a la gente de la junta de vecinos que se motivó y se incentivó a participar de este proyecto y esperamos que este mismo mecanismo que se está instalando en este sector, podamos replicarlo en otros lugares de la comuna”.







Por su parte, Dayana Gallardo Parada, coordinadora de seguridad pública de la municipalidad de Porvenir, destacó que este proyecto forma parte de una iniciativa de autoridades y vecinos.







“Bueno este es un proyecto que se adjudicó a la junta de vecinos número 5 y fue financiado por el gobierno regional, con asistencia técnica de la municipalidad, es un trabajo colaborativo que se está llevando junto con la junta vecinales hizo relación con el trabajo con el trabajo de fortalecimiento comunitario para empoderar a los vecinos en materia de seguridad pública”, expresó Gallardo.







A su vez, el mayor de carabineros, Pablo Ormazábal Quesada, comisario de la tercera comisaría de Porvenir, destacó el impacto positivo de las cámaras en la prevención del crimen.



“Son elementos de grandes características que pueden prevenir un ilícito y a su vez también previene la captura una vez que se produce o que se hubiese cometido un delito para detener a aquellos delincuentes”, indicó el uniformado.







Los residentes de la población Pedro Aguirre Cerda, han recibido con entusiasmo la iniciativa. Una de ellas fue Iris Galarce Gómez, vecina beneficiaria del proyecto, quien expresó que “estuvo bueno que nos ayudarán con este proyecto. Hace falta porque uno no sabe cuando puede pasar algo y no quiere quedarse con brazos cruzados, entonces está bien, me gusta y gracias por haber sido yo una de las beneficiarias”, sentenció.