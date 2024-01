Seis jóvenes magallánicos fueron seleccionados para ingresar a la Escuela PDI





Un total de 4.678 personas de todo el país participaron en el proceso de admisión para ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI y entre los 250 seleccionados se encuentran seis magallánicos; cuatro oriundos de Punta Arenas y dos de Puerto Natales.



Constanza Muñoz Lobos, Valeska Mora Zúñiga, Eduardo Moraga Parada, Javier Miranda Aros, Ricardo Pino Haros y Héctor Llincoqueo Marilef son los jóvenes magallánicos que formarán parte de la promoción 2024-2027 de aspirantes a Oficial Policial Profesional de Línea.



Tras aprobar un riguroso proceso, concurrieron al complejo policial de Punta Arenas en donde fueron recibidos por el prefecto Jorge Jara Godoy, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien les dio la bienvenida a la institución y los instó a desarrollar su formación como investigadores policiales con gran compromiso y vocación de servicio.



Testimonios

Eduardo Moraga Parada fue uno de los seleccionados. Tiene 19 años, estudió en el Colegio Luterano de Punta Arenas y expresó que “haber ingresado a la PDI es un sueño cumplido”. Desde pequeño le llamó la atención la institución, motivado en gran parte por las series de criminalística y de policías. “Al ver lo que pasa en Chile sobre la delincuencia, siento que podría ser un gran aporte. Me gustaría desempeñarme en el área de homicidios o antinarcóticos”, agregó.



Para Javier Miranda Aros de 19 años, la motivación por ingresar a la Policía de investigaciones surgió cuando detectives acudieron a realizar una charla al Instituto Don Bosco, donde él estudió. “A los jóvenes que quieren postular, les diría que sí se puede. Si bien es un proceso largo y difícil, con esfuerzo y mentalidad positiva se puede”, señaló.



Ricardo Pino Haros tiene 18 años, es ex alumno del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales y le gustaría trabajar a futuro en el área de migraciones o antinarcóticos. “Empecé a conocer la institución cuando veía los programas de Alerta Aeropuerto. Ahí comencé a investigar más sobre la institución y me llamó la atención la labor que hacen. Durante el proceso de selección tuve confianza en mí. Estoy contento y mi familia está orgullosa”, indicó.



Valeska Mora Zúñiga de 23 años también es oriunda de Puerto Natales. Después de salir del Liceo Gabriela Mistral, ingresó al Centro de Capacitación Profesional de la PDI para formarse como Agente Policial. Egresó el año pasado y se desempeñó en el Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Natales. “En el equipo Microtráfico Cero nació mi interés por la investigación y por ingresar a la Escuela PDI para formarme como Oficial Policial”, expresó.



Formación académica

La formación de los Detectives contempla tres años de estudio en régimen de internado, sumándose un cuarto año de formación en modalidad práctica profesional en unidades de la Región Metropolitana, para optar al título profesional de Investigador Policial.



Quienes egresen como Detective y finalicen el cuarto año académico, podrán ser parte de alguna de las Unidades Especializadas que posee la PDI como, por ejemplo, Robos y Focos criminales, Derechos Humanos, Antinarcóticos y Crimen Organizado, Cibercrimen, Delitos Sexuales, Homicidios, Laboratorio de Criminalística, entre muchas otras.