Senador Kusanovic por problemática venta de entradas en el Parque Torres del Paine “Conaf se ha convertido en una traba para el turismo en la región”

Tras sostener diversas reuniones con representantes de la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, el senador Alejandro Kusanovic se mostró muy molesto por la situación que está afectando al turismo en el Parque Nacional Torres del Paine, a causa de la implementación del nuevo sistema de venta de entradas a las áreas silvestres del país que está llevando a cabo Conaf.

Kusanovic analizó la situación del Parque y cuestionó el proceso, manifestando que “es impresentable que Conaf haya implementado un nuevo sistema de compra de entradas en plena temporada alta, a pesar de todas las alertas que recibió del gremio del turismo. Están provocando perdidas para el fisco, incertidumbre para los operadores y gran desencanto de los turistas. ¿Quien se va hacer responsable del grave daño a la imagen del país y de nuestra región?” Se preguntaba.

Frente al actuar de las autoridades, el senador fue crítico y señalo que “no han estado a la altura para resolver el enorme problema que ellos mismos provocaron. Al parecer, desconocen la importancia que tiene el turismo para nuestra región y su Director solo le ha bajado el perfil, no hay una autocrítica real y menos que estén tomando acciones concretas, que es lo que se requerimos ahora” apunto. A nivel regional, estimo que “seguimos sometidos a las decisiones que vienen de Santiago, no nos están tomando en cuenta e incluso quieren que los magallánicos nos programemos con tiempo para visitar nuestro Parque, solo porque el nuevo sistema no permite la compra en el mismo día. Si está lindo el día para visitarlo, nosotros queremos ir y punto”.

“Como guinda de la torta, Conaf está pensando en limitar el número de ingresos al Parque por día, aun cuando no se utiliza ni el 5% de su superficie, no crean nuevos senderos y no están entregando nuevas concesiones. Esto es inentendible, en el parque Yosemite de EE.UU., que tiene una superficie de 302.700 hectáreas, reciben más de 5 millones de visitantes y nosotros que tenemos una superficie de 227.298 hectáreas en Torres del Paine, solo recibimos 252 mil visitantes al año y lo queremos limitar. ¡Es una locura!”.

Finalmente, el parlamentario concluyó que gran parte del problema pasa por la falta de compromiso del Estado con la promoción del turismo y la inversión: “los atochamientos en la entrada no solo se producen por el nuevo sistema de venta, sino que también, porque tienen cerrado uno de sus accesos a causa del mal estado del camino – que es responsabilidad del Gobierno – si tuvieran los tres accesos habilitados se podría distribuir de mejor manera el ingreso de los visitantes. Como vemos, en vez de solucionar los problemas están generando mas y veo tristemente que Conaf se ha convertido en una traba para el turismo en la región”