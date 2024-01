Será ley nueva norma que establece etapa inicial para solicitar la condición de refugiado en Chile

Por 36 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y la ley N° 21.325, en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. El texto, ya fue ratificado, además, por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó en condiciones de convertirse en ley.

Cabe recordar que las discrepancias entre ambas cámaras fueron resueltas por una Comisión Mixta, sobre temas relacionados con solicitud de refugio, facultades de fronteras (que finalmente no podrán ser modificada por la autoridad competente), entre otros.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA.

Con todo, la Comisión Mixta acordó, entre otros:

Precisa que sólo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado quienes, cumpliendo con las condiciones que se establece en la ley, ingresen al país directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada, esto es, en un viaje con escalas siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de 60 días.

Dispone que sólo se entenderá por refugiado a la persona a quien se haya reconocido dicha calidad por la autoridad administrativa competente.

Sobre la solicitud de refugio, se acordó que no se debe mantener una solicitud similar ante otro Estado, ni haber sido reconocido como refugiado en otro Estado.

DEBATE

Durante el debate intervinieron los senadores Iván Moreira, Paulina Núñez, Francisco Chahuán y Luz Ebensperger, quienes valoraron los acuerdos y reconocieron los altos movimientos migratorios, marcados por “aquellos perseguidos por sus ideas políticas, religión, por denunciar crímenes” y “el refugio viene a ser la esperanza a quienes huyen de la tiranía”.

Asimismo, calificaron la medida como “una solución intermedia” y se indicó que “el problema es cuando se confunde refugio con migración”.

Pese al respaldo, el senador José Miguel Insulza y la senadora Claudia Pascual lamentaron que no se reconozca la “tradición”, “somos un país en que damos asilo contra la opresión, no ponemos condiciones de días, horas, si se viene en tránsito, si se pasó por otro país, eso no es lo que corresponde”, precisaron.

En otro orden, la senadora Núñez recordó “la crisis de seguridad compleja de Ecuador”, que “debemos mirar con atención y actuar a tiempo” y el senador Chahuán aludió al masivo cruce chilenos, principalmente de menores, por la frontera entre Guatemala y México, “que han solicitado y pareciera que ¡a nadie le importa! Pueden ser de padres extranjeros, pero son chilenos, nacidos en Chile”, aseguró.