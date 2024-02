CARTAS AL DIRECTOR | No perdamos el norte | Antonio Jakcich Furche

Señor Director:



Cuesta imaginar una desgracia mayor que la que hoy se vive con motivo de los incendios, en especial en la Región de Valparaíso.

No cabe duda alguna, que todos los esfuerzos deben estar orientados a salvar vidas, para evitar que las pérdidas de seres humanos aumente, ya que es lo más doloroso de todo lo ocurrido.

Ello implica combatir los incendios y adoptar medidas de mitigación de sus efectos, algo que hacen con enorme esfuerzo miles de personas, tanto de organizaciones públicas, como privadas, sin olvidar los particulares, a todos los cuales debemos brindar un tributo de admiración y agradecimiento.

No cabe duda que se buscarán los culpables una vez que pase la emergencia, lo cual es absolutamente necesario, si queremos extraer experiencias para su implementación futura.

Solo recordar a quienes corresponda, que no olviden bajo ninguna circunstancia, identificar a quienes, como parece evidente, en una clara conducta criminal, provocaron los incendios.





ANTONIO YAKCICH FURCHE

Historiador