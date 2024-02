Incendios en la región de Valparaíso | Presidente de la República Gabriel Boric: “Estamos desplegando todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios para hacer frente a esta emergencia”

Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario reiteró las acciones que está ejecutando el Gobierno para controlar los incendios forestales y apoyar a las familias afectadas.

Esta tarde, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregó una declaración desde el Palacio de La Moneda para reiterar las acciones que está ejecutando el Gobierno para enfrentar coordinadamente la emergencia que afecta a la zona centro del país.



En su declaración, el Jefe de Estado detalló que instruyó el despliegue de más unidades militares en las zonas afectadas para garantizar el orden público y seguridad de las personas, entre otras medidas.



«Sé que son momentos muy difíciles, muy duros. Perder la casa que con tantos años de esfuerzo se construyó es devastador. Perder a un familiar, un ser querido, es un desgarro imposible de dimensionar. Pero tengan la certeza que nuestro Gobierno está desplegado con todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios para hacer frente a esta emergencia”, aseguró.



A continuación, la declaración del Presidente de la República:



Buenas tardes.



Para comenzar, quisiera lamentar profundamente los fallecimientos que se han producido en el marco de los incendios forestales en la Región de Valparaíso.



Tengo la confirmación de que, hasta el momento, confirmado por el Servicio Médico Legal, se registran 40 personas fallecidas durante los incendios y 6 adicionales en recintos hospitalarios producto de las quemaduras.



Quiero ser muy cuidadoso con esta cifras porque, dadas las condiciones de la tragedia, el número de víctimas, de seguro, aumentará durante las próximas horas, pero las cifras que entreguemos, como autoridades de la república, serán aquellas que estén confirmadas por las autoridades correspondientes. En esto soy claro, sabemos que éstas van a ir en aumento.



Acompañamos, desde ya, a los familiares, amigos y seres queridos en este dolorosísimo momento. También le envío un fuerte abrazo a quienes, entre ayer y hoy, perdieron su hogar y agradezco profundamente a quienes están dando lo mejor de sí mismos para poder combatir esta tragedia, en especial a Bomberos, a los Brigadistas de Conaf, a Carabineros, al personal de Fuerzas Armadas, a trabajadores y trabajadores de la Salud, a trabajadoras municipales y a funcionarios públicos. Además, por cierto, a la sociedad civil que siempre se levanta ante tragedias de este tipo.



Desde el primer momento, ayer, instruí decretar Estado de Excepción por Catástrofe para poder disponer de todos los recursos necesarios que nos permitan combatir esta emergencia y ayudar a las familias. En virtud de esta decisión, he instruido también al Ministerio de Defensa el despliegue de más unidades militares en las zonas afectadas que tienen que desplegarse ya, se están desplegando ya.



Sé que en estos momentos críticos hay muchísimo dolor, angustia y ansiedad por ayudar, pero es necesario, compatriotas, para poder enfrentar esta catástrofe lo hagamos de manera ordenada y coordinada, y que todos, sin excepción, sigan las instrucciones de las autoridades correspondientes. Muchas veces, de buena voluntad, se busca ayudar, quizás, de manera desesperada, pero si esa ayuda no está ordenada y coordinada con las autoridades correspondientes, puede transformarse en un estorbo que dificulte lo que se necesita hacer en este momento, que es, principalmente, salvar vidas y apagar los incendios.



Como señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, he dispuesto que se vuelva a implementar toque de queda en 4 comunas de la Región de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Viña del Mar, desde las 21 horas de hoy hasta las 10 de la mañana de este domingo. Es indispensable garantizar el orden público y la seguridad de nuestros compatriotas. Y en esto no tenga ninguna duda que utilizaremos todas las herramientas constitucionales disponibles para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad en este momento tan difícil que están enfrentando los habitantes de la región.



El toque de queda va a ayudar a liberar las rutas para que lleguen los vehículos de emergencia, pero también para que las personas que tienen que evacuar lo hagan lo más pronto posible y para que no haya nadie merodeando en los lugares en donde se toma la determinación de evacuar.



En esto, chilenos y chilenas, quiero ser muy enfático, nuestra prioridad hoy es salvar vidas. Para ello, necesitamos disponer de toda la red de Salud pública y privada, y en ello está trabajando la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con el objetivo de atender a todos quienes hayan resultado heridos o con quemaduras.



Además, dentro de las prioridades de salvar vidas, está apagar los incendios que están activos en este momento. En la Región de Valparaíso tenemos 4 incendios grandes activos, en Viña del Mar en el sector de Las Tablas, el que partió en Peñuelas, en Quilpué-Villa Alemana, en Quillota y en el sector de Curauma. Y, por cierto, resguardar las viviendas, para que esto no siga creciendo.



Para ellos nos necesitamos todos y todas. Por eso, quiero reiterar muy firmemente el llamado que, ante la indicación de evacuar zonas, producto de incendios forestales, no lo duden. El fuego avanza muy rápido y las condiciones climáticas que hemos tenido, tanto ayer como hoy, han hecho mucho más complicado el combate de los incendios, altas temperaturas, vientos fuertes, con un promedio de 30 km y con rachas de hasta 60 km, y, además, baja humedad. Por lo tanto, si a usted le llega el mensaje para evacuar y ve o cree que el incendio está muy lejos no dude, si le llegó el mensaje es porque tiene que hacerlo.



Queremos salvar vidas y protegerlos. Todas las decisiones se están tomando de manera informada por expertos y profesionales en la materia, con el despliegue de todas las fuerzas del Estado.



Le pido a toda la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades. Necesitamos liberar las calles para que puedan ingresar los brigadistas de Conaf, los bomberos, las policías y todos quienes sean necesarios para poder combatir estos incendios. También, para que las familias puedan evacuar, se necesitan las calles despejadas.



Hoy estamos en la etapa de controlar los distintos focos de incendios forestales, salvar vidas y apoyar rápidamente a los damnificados. Estuvimos haciendo un sobrevuelo en la región y la situación es realmente muy difícil. Por eso, les pido que piensen en quienes están combatiendo los incendios.



Como Gobierno, quiero que sepan que estamos coordinados a través de los distintos Ministerios y que a los damnificados se les están entregando ayudas de primera necesidad a quienes están en los albergues en la Región de Valparaíso. Y ahí quiero destacar el tremendo trabajo que están haciendo las municipalidades que, muchas, con escasos recursos, con coordinaciones con el sector privado, están llegando donde más duele hoy.



He instruido que el Estado, a través de la JUNAEB, de la Dirección General de Aguas, del Ministerio de Educación, esté en terreno ayudando. El ministro Cataldo se va a desplegar en la zona mañana para revisar la situación de todos los albergues. He instruido, también, a la ministra Fernandez, la ministra de Defensa Nacional, que se constituya a la brevedad, desde el día de mañana, en la ministra enlace del Gobierno en la zona. Además, allá están, como saben, el subsecretario Monsalve y el subsecretario Montero. Y se están realizando todas las coordinaciones a nivel de Cogrid regional, en donde la delegada está cumpliendo un rol muy importante y Cogrid a nivel nacional que lo va a liderar en este momento la ministra Carolina Tohá.



Desde ya, también, he mandatado a los ministerios para que adelanten en el trabajo que permita llegar con las ayudas tempranas en el menor tiempo posible, pero para ello, reitero, es necesario primero poder controlar los focos activos.



Además, desde ya, se está investigando la eventual intencionalidad de estos incendios. Y aunque cuesta imaginar quién podría estar dispuesto a causar tanta tragedia y tanto dolor, sepan que se va a investigar hasta las últimas consecuencias y con todos los recursos necesarios. Ante estas sospechas, he pedido a las Fuerzas Armadas y Carabineros intensificar e incrementar la vigilancia, en particular en las zonas aledañas.



Sé que son momentos muy difíciles y duros, perder la casa que con tantos años de esfuerzo se construyó es devastador, perder a un familiar o a un ser querido es un desgarro imposible de dimensionar, pero tengan la certeza de que nuestro Gobierno está desplegado con todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios. El ministro Marcel mañana dará un punto de prensa explicando el detalle de todos los recursos que están a disposición y no les quepa duda de que en esto no va a faltar para hacer frente a esta emergencia.



Chilenos y chilenas, vamos a salir adelante, como siempre lo hemos hecho en estas situaciones difíciles. El Estado, en su conjunto, con todas sus fuerzas, está a vuestro servicio.



Mañana estaremos en terreno con las víctimas y con las autoridades para poder seguir tomando decisiones rápido, enfrentando esta emergencia, nuevamente, saliendo adelante como sabemos hacerlo.



Muchísimas gracias.

Reunión de Coordinación Presidente de la República y ministra del Interior, Palacio de la Moneda. 3 febrero 2024.