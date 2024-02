La Patria está mirando | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas. Como era previsible, esta semana continuamos en todo Chile, pendientes de lo que sucede con miles de familias afectadas por los incendios de la región de Valparaíso. Las campañas solidarias se activaron en todas las instituciones que se dedican a apoyar a los más necesitados. Se acuerdan que decir “fundaciones” hasta la semana pasada, era como decir una mala palabra. Bueno, nuevamente fue el momento de acudir a Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Desafío levantemos Chile, fundaciones que por muchos años han realizado, una labor generosa, altruista, siempre en pro de la comunidad. Fundaciones que, por décadas, y transcurridos gobiernos de sellos distintos, siempre han estado dispuestas a servir, no a servirse, actuando con estricto apego a la normativa vigente, con probidad y rectitud. En tiempos de tragedias varias, y calamidades de todo tipo, nuestra sociedad busca ayuda, en quienes saben cómo llegar rápido y eficientemente. La respuesta de estas instituciones fue inmediata. También la iglesia católica, se sumó a los esfuerzos, se dispuso una colecta especial en todo Chile, para colaborar. Ha sido emocionante ver, el compromiso de miles de voluntarios, que han donado su tiempo y su trabajo, para colaborar, en la enorme tarea logística de llegar a cada punto de los cerros de Viña, Quilpué y Villa Alemana.

La tarea del gobierno, es enorme, el costo de la reconstrucción en cálculos conservadores bordearía los 700 millones de dólares, otros sitúan la cifra superando los mil quinientos millones de dólares. Son cifras que abisman, pero no deben asustarnos, ya que el estado de Chile constantemente está financiando proyectos por cifras similares. Sin ir más lejos, según la memoria integrada de Metro, de 2022, la ampliación de la línea 2 del Metro, que fuera inaugurada hace unos meses, que consta de 5.2 km. de extensión, costó 489 millones de dólares. En tanto la construcción de la línea 7, de 26 kms. de longitud, tiene un costo de 2.528 M$ USD. Obviamente estas inversiones de Metro, son plenamente justificadas, y por algo es la empresa estrella de las empresas del estado chileno. Sólo ilustro el punto, para dimensionar que el costo de la reconstrucción será altísimo, pero incluso ese monto, con la programación fiscal adecuada, puede enfrentarse.

La reconstrucción de los hogares siniestrados, ha sido asumido como un compromiso país, los gobernadores y gobernadoras regionales de todo el país, reunidos en la Asociación de gobiernos regionales de Chile, se pusieron a disposición de la región de Valparaíso desde el primer día. Se ha apoyado no sólo con insumos, alimentos no perecibles y otros similares, sino también mediante el traspaso de recursos, aprobado por Contraloría general de la república, y autorizado por la Dipres. El canal nacional a instancias del ministerio de las culturas, lideró la organización de un evento multitudinario, al que adhirió el conjunto de los canales de TV privados. Este se efectuó el viernes 16, en el Arena Santiago, con la participación voluntaria de decenas de artistas, que contribuyeron a la campaña de recolección de fondos de reconstrucción. Se reunió una cifra cercana a los 6 mil millones de pesos, unos 5,8 M$USD. La solidaridad no se detiene, y ha surgido desde la zona extrema Magallanes, la propuesta de efectuar en todas las regiones del país, un evento artístico cultural, similar al efectuado en Santiago. Un espectáculo masivo y con la concurrencia de artistas de renombre, que permita continuar contribuyendo, y manteniendo vivo el espíritu solidario en todo Chile.

En el plano político, se ha visto a la oposición conservadora en una actitud zigzagueante, la sensible partida del ex presidente Piñera, ha calado más hondo de lo que se pensaba. A una inicial reacción de cambiar de actitud con el gobierno, y ser una oposición constructiva, como habría sido la voluntad del ex mandatario. A los pocos días, se volvieron a escuchar las voces estridentes, exigiendo al gobierno, deponer sus proyectos más anhelados. Es muy singular, ya que por todos lados se dijo que se había producido un punto de inflexión en la relación de las fuerzas políticas. Este nuevo espíritu permitiría destrabar las reformas de pensiones, de salud y el pacto fiscal. Sin embargo, surgieron los exegetas de las palabras del difunto. Ahora, la oposición conservadora reinterpreta la idea del propio Piñera, cuando presentó su proyecto de reforma de pensiones, para distribuir el aporte patronal del 6%, en un 3% a capitalización individual, y un 3% a un pilar solidario. De algún modo, este hecho evidente y verificable, significaría exactamente lo contrario, que el nuevo aporte patronal debiera ir integro a la ruleta de las AFP. No sólo no se respeta la voluntad de colaboración del difunto, la que expresara ni más ni menos, en su última conversación con el presidente Boric, sino que se pretende desconocer lo que consta por escrito, y en numerosos videos. Da la impresión que la proximidad de un nuevo evento electoral, ha dejado presa de la ansiedad a la oposición, la ausencia de su principal figura, ha desatado, una lucha descarnada por la sucesión. Ni las palabras de buena crianza, ni el breve duelo que le dedicaron a su otrora líder, ha aplacado en lo más mínimo, un apetito de poder que no reconoce límites. A ratos incluso, no se puede disimular, como en la tan comentada fotografía de la nueva fronda aristocrática, retratándose entre risas, a escasos metros del funeral de estado.

La ansiedad es mala consejera. El desafío del país completo, en lo inmediato es proporcionar cobijo y techo de emergencia a miles de familias que sufren en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Ejecutar las obras de reconstrucción de los sectores siniestrados, tomará al menos 5 años, lo que demandará esfuerzos de más de una administración comunal, y de más de un gobierno. Esta circunstancia, obliga a la actual oposición un cambio de actitud, la población espera que se colabore el esfuerzo de reconstrucción, el que ha sido liderado personalmente, y desde el día uno, por el presidente de la república. El despliegue de la administración ha sido completo, y la totalidad del gabinete ha estado disponible para esta tarea. Tanto las autoridades de gobierno, como las tres alcaldesas de la zona amagada por los incendios, reciben en sus visitas a terreno, muestras de apoyo y de agradecimiento. El propio presidente, fiel a su estilo cercano, ha llegado todos estos días, y algunas noches, a hablar con los vecinos directamente, sin intermediarios. Esta cercanía, y las muestras sinceras de comprensión y solidaridad, del presidente Boric, lo sitúan hoy en una condición de liderazgo que no tenía a fines del año 2023. No es casual, que, en sus visitas a terreno, se produzcan muestras espontaneas de afecto y de apoyo, una muestra evidente, fue el recibimiento del público este viernes en el Arena Santiago. No es algo casual ni esporádico, es una situación que se repite en todos los encuentros del presidente con la población. Recuerda mucho, lo que sucede a las personas cuando se encuentran con la presidenta Bachelet, es una explosión de simpatía, de cariño, inentendible desde una fina oficina del barrio alto de Santiago.

Es de esperar, que los acontecimientos de las últimas semanas, hagan reflexionar y actuar en consecuencia, a la oposición conservadora, la reconstrucción del sector afectado por los incendios, dar curso a la reforma de pensiones, de salud y al pacto fiscal, es el único camino posible para quien piensa, y está comprometido con el bienestar de la sociedad. La patria entera está mirando.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 19 de febrero de 2024.-