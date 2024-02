Más de 17 mil pensionados/as de la región de Magallanes verán aumentada su PGU a partir de febrero

A partir de este 1 de febrero, las personas con Pensión Garantizada Universal (PGU) comienzan a recibir su pago desde el Instituto de Previsión Social (IPS) con el reajuste anual correspondiente. El nuevo monto máximo del beneficio es de $214.296.

Punta Arenas, 1 de febrero de 2024.- Desde este jueves 1 de febrero, el Instituto de Previsión Social (IPS) comienza a pagar la PGU con el reajuste anual previsto por ley, que en esta ocasión elevó el monto máximo del beneficio desde $206.173 a $214.296.

Es importante recordar que, a algunas personas, dependiendo del valor de su pensión base, les corresponde una parte del monto de la PGU, y en esos casos, el reajuste de aplica de manera proporcional.

Así lo dieron a conocer hoy las autoridades de la cartera del Trabajo y Previsión Social de la región, indicando el cálculo que se realiza para este incremento, cómo se recibirá y cuántas son las personas beneficiadas en la zona.

El seremi (s) del Trabajo, Marcelo Triviño Álvarez, expresó que “efectivamente, en conjunto con el IPS Magallanes, estamos dando a conocer esta buena noticia para las y los pensionados que reciben la Pensión Garantizada Universal que, a partir de hoy, 1 de febrero, subirá a $214.296 en su monto máximo. El reajuste de la PGU favorecerá a un total de 17.478 personas que, hasta diciembre pasado recibían este beneficio en Magallanes”, explicó.

El aumento se calculó a partir de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el período enero a diciembre de 2023, que alcanzó un 3,9 %, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Para recibir este nuevo pago de la PGU, las personas no deben hacer trámite alguno, ya que este se verá incrementado a través de su modalidad de cobro habitual de la respectiva pensión, ya sea a través de depósito o de manera presencial.

Así lo indicó la directora (s) del IPS en Magallanes, Julia Muñoz Canales, informando que “es importante que quienes tengan 65 o más años, sigan consultando por la PGU, dado que todos los meses hay nuevas personas que podrán solicitar este beneficio, ya que porque cumplen con la edad para hacerlo o por alguna otra condición legal”.

Es importante recordar que la PGU es un beneficio que entrega el Estado para apoyar a las personas de 65 y más años de menores ingresos, sean pensionadas o no. Los principales requisitos son: no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población de Chile; acreditar residencia en el país por 20 años (continuos o discontinuos) desde que la persona cumple los 20 años, y además cuatro años, dentro de los últimos cinco anteriores a la solicitud de la PGU; y contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio. Para verificar si se cumplen las condiciones para acceder a la PGU, se puede consultar en los canales de atención de la red ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

El IPS enfatiza que no es necesario estar pensionado para solicitar la PGU desde los 65 años, dado que pueden solicitarla tanto personas que no tengan acceso a pensión, como aquellas que ya estén pensionadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. “La invitación es siempre a consultar a través de nuestra red ChileAtiende, y a no quedar con la duda, porque es importante recordar que la PGU es un beneficio que requiere un trámite de solicitud, y para eso tenemos una diversidad de canales de atención, partiendo por las 04 sucursales de atención presencial que tenemos en nuestra región”, explica la directora (Sub) regional del IPS, Julia Muñoz Canales.

Por ello, la institución difunde todos los meses los medios para solicitar la PGU:

En línea, a través del sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica.

Presencialmente, en las 200 sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social, IPS.

A través de videoatención, ingresando por el sitio www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl.

En las municipalidades en convenio con el IPS.

En las AFP o compañías de seguros a la que estén afiliadas las personas.

Otros beneficios que se reajustan

Adicionalmente, y dado a que el valor de la PGU influye en otros beneficios previsionales y sociales, a partir de febrero se reajustarán, además, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), cuyo monto desde febrero será el mismo de la PGU, es decir, $214.296; el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, el cual ascenderá a $107.148; y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), cuyo incremento varía en función del monto del beneficio. Si a las más de 2 millones 140 mil personas que reciben la PGU se suman los otros beneficios sociales mencionados, serán en total y a nivel nacional más de 2 millones 400 mil personas las que recibirán diversos montos de incrementos desde febrero.

Aparte de los canales de atención ya mencionados, para obtener más información las personas pueden ingresar a www.ips.gob.cl y www.chileatiende.cl; a las redes sociales @ChileAtiende en Facebook, X (ex Twitter) e Instagram o llamar al Call Center 101.