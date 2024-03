Alcalde José Gabriel Parada expresó su gratitud a tres trabajadores que se acogieron a retiro en la Municipalidad de Porvenir

El encuentro estuvo cargado de emociones y sobre todo de reconocimiento para tres trabajadores de la municipalidad de Porvenir que culminaron con sus funciones públicas tras acogerse a retiro. Durante la ceremonia, el alcalde José Gabriel Parada destacó el cierre de un ciclo laboral para estos importantes funcionarios, quienes dedicaron muchos años de compromiso al servicio de la comunidad fueguina.

El jefe comunal, expresó su gratitud por el aporte realizado y señaló que estaban, “muy contentos por esta ceremonia, acompañados por todos los compañeros de trabajo, los discursos, el pasillo de despedida. Deseamos que tengan plenitud y éxito en su vida junto a sus familias en su nuevo rumbo, emprendimiento y decisiones que tomen. Estamos agradecidos, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de la vida”.

Uno de los funcionarios que se despidió fue Mario Coñuecar, quien trabajó durante 22 años en la municipalidad, indicó. “Se ha dado termino a una etapa de varios años trabajando acá en la municipalidad, con altibajos, rescatando lo importante que es tener felicidad de estos días, con mis compañeros de trabajo, y me voy contento de haber servido a la comunidad a través de la municipalidad”.

Por su parte, Manuel Hugo Barrientos Vera, también expresó su gratitud hacia la capital de Tierra del Fuego. “Llegué a esta comuna y me enamoré de su naturaleza, de la gente, de la vida, me cuesta irme a Punta Arenas. Me voy muy agradecido de esta ciudad y de su gente”.

A su vez, Orlando del Carmen Sánchez, compartió sus emociones tras 49 años de servicio en el municipio. “La estadía en este lugar han sido muy gratas, estuve con 12 alcaldes y 13 jueces, trabajando durante mis años de servicio”. Sánchez agradeció el apoyo de su familia y destacó la grata experiencia que vivió en la municipalidad, donde desempeñó diversas funciones a lo largo de su extensa trayectoria.

La despedida de estos trabajadores representa el fin de una era en la Municipalidad de Porvenir, pero deja un legado de compromiso y dedicación al servicio público que será recordado por muchos años en la capital de Tierra del Fuego.