Alcaldesa Antonieta Oyarzo de Puerto Natales: «Comprendo la sensación de abandono, lo que no significa que no demos respuesta a necesidades de los habitantes de Puerto Edén»



La primera autoridad comunal de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, quiso dar respuesta a los habitantes de Puerto Edén en relación a la sensación de abandono que tienen con respecto a las autoridades señalando que, “es comprensible ya que en muchas localidades, no sólo de nuestra provincia sino de nuestra región que son aisladas existe una dificultad de conectividad hay una sensación de abandono, ya que hay muchos temas que en el día a día no son resueltos. Sin embargo, lamento que exista este malestar, pero quisiera poder informar que desde nuestra administración municipal existe un plan de desarrollo comunitario integral, donde se han planificado actividades en esta localidad y que tienen que ver con la presencia mensual de distintos directores y funcionarios de nuestro municipio”.



El trabajo con Puerto Edén, primero ha sido tener una relación directa con los vecinos, es más personalmente mantengo una relación vía telefónica cuando se requiere de un tema puntual y esto ha sido a cualquier hora del día, incluso de noche cuando han tenido situaciones que han sido fortuitas y que han necesitado una solución urgente, siempre he atendido a todos los vecinos y vecinas de Puerto Edén sin importar el horario y hemos resuelto la urgencia. También se han sostenido en la alcaldía diferentes reuniones tanto con agrupaciones de dicha localidad como con vecinos y vecinas que tienen residencia en Puerto Natales, ya que usualmente existen personas que viven en Puerto Edén, pero que también viven en Puerto Natales, lo que nos ha permitido resolver sus necesidades sociales y colectivas.

Quisiera mencionar que hay varias agrupaciones sociales y comunitarias que desarrollan actividades, que han sido apoyadas tanto por programas municipales, como por recursos, muchas veces personales y me consta que varios de los concejales han enviado diferentes apoyos con la finalidad que organizaciones sociales que existen allá puedan desarrollar sus iniciativas, agregó la autoridad comunal.



También la alcaldesa de Natales hace llegar sus disculpas a las y los vecinos de Puerto Edén, indicando que “en relación a que yo, en mi calidad de alcaldesa no he ido a Puerto Edén, no significa que no haya gestión municipal o que no haya respuesta a las necesidades de los habitantes de esta localidad. Pero entendiendo plenamente las problemáticas de conectividad y de contar con la presencia de autoridades regionales que tiene Puerto Edén, que el gobernador Jorge Flies propuso a inicio de su gestión que Puerto Edén debiera ser comuna”.



“También quisiera mencionar que junto a Juan Carlos Tonko y Juan Avila hemos trabajado en forma conjunta con SECPLAN en el mes de octubre pasado aproximadamente, con la idea de diseñar y dar una respuesta de que significa la situación económica y social por el tema de la marea roja. Ya que tenemos varias familias afectadas, y por ello desarrollamos junto a estos vecinos un proyecto de emergencia que tiene fondos regionales y que va a significar el empleo de 30 personas en Puerto Edén a fin de palear la presencia de marea roja en la zona.



Quisiera hacer llegar a los habitantes de Puerto Edén mis sinceras disculpas, por esa sensación de abandono, que pudo haberles causado que no los visitara personalmente, pero créanme cuando les digo que esto de ninguna manera implica que nos hemos olvidado de sus necesidades, porque eso no es así.

De hecho está planificada una visita a esa localidad, pero queríamos realizarla cuando podamos ofrecerles algunas soluciones concretas junto al gobierno regional”, destacó finalmente Antonieta Oyarzo.

Por su parte el director de salud de la CORMUNAT Guillermo López Jara informó que, “el CESFAM ha fortalecido las rondas médicas con diversos profesionales como, kinesiólogos, enfermería, personal médico, odontólogos y el apoyo de todos los técnicos para médicos, cubriendo así lo que es la atención primaria en Puerto Edén, a esto hay que sumarle que se ha redoblado y reforzado la dotación de personal, anteriormente se contaba con la atención de un técnico para médico y una enfermera, en la actualidad la localidad cuenta con dos profesionales de enfermería, un técnico para médico, una profesional del servicio social, quien se coordina directamente con la Dirección de Desarrollo Comunitario, con quien tenemos una relación de trabajo mancomunado”.



Hay que recordar que el financiamiento de salud para Puerto Edén es directo de la gestión municipal, no hay un financiamiento externo. Anteriormente el presupuesto para rondas médicas de localidades rurales era de aproximadamente dos millones de pesos, hoy con toda la gestión que se ha hecho desde la dirección de salud hemos logrado aumentar esa incorporación de recursos a cerca de 20 millones de pesos. Junto al gobierno estamos trabajando en un proyecto en lo que se conoce como la ex zona de rezago, que tiene un financiamiento de 200 millones de pesos para poder reforzar y redoblar las rondas médicas, al igual que estamos coordinando con el Servicio de Salud para efectuar las rondas con especialistas, ya que estas rondas dependen de atención secundaria que está a cargo del Servicio de Salud, agregó el directivo de salud.



También el director de SECPLAN, Jorge Nieto Montalva, se refirió al tema, ya que él personalmente viajó hasta Puerto Edén junto al gobernador regional, en su calidad de administrador municipal con la finalidad de realizar un levantamiento de datos para tener claro cuáles eran las necesidades, las que fueron incorporadas al Plan de ex Zona de Rezago para poder ser financiadas a través del gobierno regional y señaló que, “en esa ocasión, una idea generalizada entre todos quienes participamos de esa visita es que Puerto Edén a futuro se levante como comuna, con el objetivo que tenga mayores ingresos, que cuente con autoridades permanentes, justamente para minimizar este factor de aislamiento que es claro por la lejanía geográfica en la que se encuentran. A sus habitantes uno trata en la medida de las posibilidades de acompañarlos para conocer sus necesidades, como se hace con Villa Dorotea, Seno Obstrucción y otras localidades, pero obviamente con Puerto Edén se dificulta más el acceso”.



En la actualidad existen siete funcionarios municipales que trabajan en forma permanente en Puerto Edén.