Entre buscar caminos o seguir todo igual | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes | Opinión





Es evidente que en la política se busca poner en práctica proyectos, que, de alguna u otra forma, vayan dando respuesta a la realidad con la que viven las vecinas y vecinos; ya sean de una comuna, región o del mismo país.

Pero claro, para poner estos “proyectos u objetivos” en práctica, se deben mostrar en acciones concretas que intenten mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Entiendo que finalmente para eso ingresamos en la política.

Pues bien, es evidente, y a los ojos de los rojos, azules y morados, que hay urgencias que como chilenas y chilenos no podemos seguir aceptando. Mejores pensiones, más salud y seguridad no son programas de un Gobierno, son las necesidades de un pueblo que exige y quiere vivir mejor, que se expresa diariamente en la junta de vecinos, en el club deportivo, o si así lo quiere, hasta en las mismas encuestas.

Ahora, ¿cuál es el margen de maniobra que puede tener un Gobierno si al frente existe una negativa al cambio del modelo? La verdad es que muy poco. Hoy buscamos los acuerdos que sean necesarios para avanzar, comprendiendo que esos acuerdos tienen rostros humanos, del jubilado o jubilada que espera, de la familia que quiere desarrollarse en su población libre de violencia o de las y los que necesitan una mejor salud.

¿Será posible realizarlo si nada cambia?

Desde el Gobierno, nuestro Presidente Gabriel Boric ha empujado un Pacto Fiscal con un horizonte delimitado, con claridad en la inversión o gasto social, con tiempos y plazos acotados, con un esfuerzo financiero común, con el importante aporte de privados y con compromisos del Estado vía eficiencia en el gasto y medidas pro-crecimiento.

Algunos datos importantes para tener en consideración: Sólo aumentar la PGU a $250.000 significan 2.700 millones de dólares; pues bien, en este Pacto Fiscal estamos empujando medidas contra la evasión y elusión de impuesto y, en ese sentido, en la actualidad, según datos del SII, en Chile se calcula que el impuesto corporativo de las grandes empresas llega al 51% de incumplimiento, bien lejos del 15% que tiene países como Dinamarca. Si logramos avanzar en esta agenda, ya tendríamos al menos la mitad de los recursos que hoy las chilenas y chilenos necesitan.

Me parece que vale la pena discutir y debatir del cómo podemos llegar a solventar las necesidades. En mi opinión, desde el Gobierno estamos empujando alternativas, pero cuando la respuesta de la oposición se recibe que todo se soluciona con crecimiento, habría que nombrarles el informe de la Comisión Marfán, que dice que si esperamos solventar el aumento de la PGU, acrecentar aún más el presupuesto en seguridad o sala cuna universal, usted, vecina o vecino que está leyendo esta columna, tendría que esperar entre 8 o 9 años más. Difícil seguir pidiendo más paciencia.

Hoy estamos en una sociedad en crisis que debe tener una canalización y respuestas de salida, donde el sistema ha fallado y entre todos debemos perfeccionarlo. Hoy los liderazgos, principalmente radicados en el parlamento, deben tener la templanza y claridad para los desafíos que tenemos por delante.

Discutamos el Pacto Fiscal, pero siempre poniendo por delante los intereses de un Chile mayoritario que necesita vivir mejor.