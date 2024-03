Fiscalía Metropolitana logró internación de individuo formalizado por secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

Los Fiscales de la región Metropolitana @ECOH_FiscaliaRM y en el marco de una investigación sobre el crimen organizado, lograron el día de hoy lunes 4 de marzo que el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, dictamine la internación provisoria de imputado venezolano de 17 años formalizado por secuestro con homicidio del refugiado venezolano y ex militar Ronald Ojeda.

En esta causa siguen vigentes otras 2 órdenes de detención contra individuos sospechosos de haber participado en los hechos.

Al imputado se le atribuye haber participado en el traslado posterior de Ronald Ojeda, además de participar en labores de vigilancia y cobertura en este crimen. De acuerdo a lo detallado en la página del Servicio Nacional de Menores, la internación provisoria es la privación de libertad como medida cautelar personal en un centro administrado por Sename.

Durante la formalización, el Ministerio Público señaló que la víctima no presentaba disparos y tampoco heridas con elementos cortopunzantes, y que al parecer la causa de la muerte fue asfixia por mecánica posicional

A su vez, el Fiscal Nacional Angel Valencia y en el contexto de la muerte del ciudadano venezolano Ronald Ojeda, manifestó esta mañana que «en este caso particular no hemos necesitado hacer requerimientos de información o colaboración a la Fiscalía ni a la Policía venezolana, en razón que los hechos han ocurrido en Chile y no lo hemos estimado de momento, necesario.» «Pero si quisiera dejar presente y nobleza obliga, y para despejar algunos temores, desde fines del mes de enero del presente año, cuando se desarrolló la Asamblea Latinoamericana de Ministerios Públicos en Chile, la Fiscalía de Venezuela suscribió un protocolo que establece que las Fiscalías vamos a compartir e intercambiar algún tipo de información, vamos a colaborar en nuestro trabajo de combate a la delincuencia y en particular, al crimen organizado.»

En entrevista a la radioemisora DUNA de Santiago, el Fiscal Nacional señaló que «Las consecuencias de política interna en Venezuela, no tengo antecedentes que me permitan sostener que los secuestradores tengan manejo de esa información y lo incorporen dentro de los cálculos»