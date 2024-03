Municipalidad de Puerto Natales iniciará Campaña Chatarra 2024 a partir del 3 de abril

El operativo permitirá distribuir cerca de 40 puntos de acopio en diversos sectores de la comuna.

Erradicar los basurales y acumulación de residuos voluminosos, es una de las tareas principales impartidas por los municipios en gestión ambiental. En ese sentido, este 28 de marzo, la Municipalidad de Puerto Natales lanzó la Campaña Chatarra 2024 ejecutada por el Departamento de Medio Ambiente. Para ello, se instalarán puntos de acopio en diversos sectores de la comuna, de forma cercana, gratuita y exclusiva para las vecinas y vecinos.

La Campaña Chatarra iniciará el 3 de abril con las localidades rurales, y para la semana del 11 del mismo mes, el operativo será trasladado al sector urbano. Se destinarán dos puntos de acopio por sector desde las 09:00 a las 18:00 horas, así como retiros a domicilio en casos especiales. El operativo tendrá una duración de dos meses, finalizando en mayo del 2024.

Se pueden recibir electrodomésticos en desuso, latas, restos de construcción, etc. No se permiten neumáticos, baterías, aceites, filtros, lubricantes, residuos sólidos orgánicos, ni autos en calidad de chatarra. Del mismo modo, se solicita a los vecinos y vecinas, no sobrepasar los 2m³ en cada tanda de residuos voluminosos, que equivalen a la capacidad de un camión tipo Porter.

Al respecto, la encargada del Departamento de Medio Ambiente, Fabiola Vigar, llamó a respetar los horarios estipulados para cada punto de acopio, “si respetan los horarios la planificación irá fluyendo y no significará retrasos para el personal. Esta campaña es para los vecinos y vecinas, quienes tienen en sus casas aparatos que el camión de la basura no puede llevar. No está enfocado en las empresas, contratistas, ni negocios”.

Asimismo, la encargada de Medio Ambiente anunció que Puerto Edén es una de las localidades que están dentro de la Campaña Chatarra 2024. No obstante, la designación de las fechas está a la espera de confirmación por parte de la Empresa Portuaria Austral (EPA). “La rampa está ocupada con una cantidad de madera, y es la EPA quien autoriza su uso. En cuanto tengamos la autorización, vamos a estar informando oportunamente cuándo se va a desarrollar el operativo en Puerto Edén”, agregó Vigar.

Para la realización óptima de la Campaña Chatarra, el Departamento de Medio Ambiente destinó un camión tolva, una retroexcavadora y un camión con batea para acarrear los residuos voluminosos.

En tanto, Mario Inostroza, administrador municipal, puntualizó que “vamos a disponer de 40 puntos donde se van a recolectar los distintos tipos de chatarra. Es importante que las personas determinen cuáles serán los lugares cercanos a sus hogares, donde depositen sus residuos”.

Las fechas y puntos de acopio serán informados oportunamente de forma semanal a través de los medios de comunicación del municipio. Para mayor información las y los vecinos pueden llamar al teléfono de Medio Ambiente 612 410864. Por el momento, las fechas y sectores confirmados son los siguientes:

3 y 4 de abril: Villa Dorotea.

5 de abril: Seno Obstrucción.

8 de abril: Villa Renoval.

9 de abril: Villa Florentino/Puerto Prat.

11 y 12 de abril: Teniente Serrano-Población Juan Pablo II (Batea 1: Santiago Bueras con Abraham Lincoln-Batea 2: Padre Servidei con Carlos Ibáñez).

15 y 16 de abril: Población Cardenal Raúl Silva-Población Centenario (Batea 1: Piloto Pardo con Monseñor José Fagnano-Batea 2: Amador Hernández con Simón Pedro).

18 y 19 de abril: Población Etnias Unidas (Batea 1: Carlos Ibáñez con Pachamama-Batea 2: Wellington frente a sede vecinal N° 33).