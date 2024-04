A tres meses del traspaso al SLEP | Alcaldesa de Puerto Natales se reunió con Gremios de Profesores y sostiene su compromiso con la Educación Pública

Entre los puntos que se trataron en la cita, se encuentra la movilización de docentes, las deudas previsionales, y el descuento al Fondo Común Municipal por parte de DIPRES del Ministerio de Hacienda.



Como es de público conocimiento, el gremio docente de Puerto Natales decidió manifestarse a través de una huelga de brazos caídos que inició el 8 de abril del presente año. Lo anterior, a raíz de diversas problemáticas que ha enfrentado la educación pública en la comuna desde el traspaso al SLEP Magallanes, como sueldos impagos, sueldos pagados incorrectamente, falta de insumos, entre otras.



Es por ello, que tanto el Colegio de Profesores, como el sindicato N°1 y N°2 de Profesionales de la Educación, se hicieron presentes en dependencias de la Municipalidad el pasado lunes, para entablar una reunión con la alcaldesa Antonieta Oyarzo, y dialogar sobre las diferentes problemáticas que atraviesa la educación pública en la comuna.



Al respecto, la edil Oyarzo, manifestó que “desde el inicio de nuestra gestión municipal hemos tenido siempre una muy buena relación con los gremios, quienes representan a los diferentes profesionales, técnicos y funcionarios del sector de la educación pública. Me manifestaron su inquietud y preocupación, la que es compartida”.



Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Luis Altamirano, aclaró que “si bien es cierto, estamos participando de una movilización muy importante, no es la única situación que nos aqueja. También está lo ocurrido principalmente con las deudas previsionales, con aseguradoras y otras instituciones. Nos vamos menos preocupados porque se están haciendo los esfuerzos para llegar a saldar parte de estas deudas”.



Del mismo modo, los presentes se refirieron a la decisión de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para que la Tesorería General de la República rebaje el Fondo Común Municipal para Punta Arenas y Puerto Natales, restando $1.690.055.905 en el caso del municipio natalino; casi la mitad del FCM anual. “Sin duda alguna afecta a los compromisos que tenemos como Municipalidad, entre ellos, las deudas que mantenemos como Corporación”, sostuvo la alcalde

Pago de cotizaciones adeudadas a docentes y asistentes de la Educación de Puerto Natales.



Fue el 22 de diciembre del año pasado, que la alcaldesa Oyarzo junto a la secretaria general de la CORMUNAT, firmaron un convenio con MINEDUC, para la transferencia de la subvención escolar que se encontraba retenida. Dicho acuerdo, tuvo como objetivo saldar una parte de las cotizaciones previsionales adeudadas a los docentes y asistentes de la educación.



El convenio que representa un monto equivalente a $550.088.083 sin cargo al municipio, entró en marcha el pasado 17 de enero, dejando sin efecto la retención impartida por el Ministerio de Educación. No obstante, la máxima autoridad comunal, calificó el proceso administrativo “un poco engorroso en términos burocráticos”, lo que también preocupa tanto a Oyarzo, como a los gremios de la educación.



“Vamos a seguir trabajando en seguir cancelando las cotizaciones previsionales adeudadas y que estamos cancelando con las gestiones que hicimos. Posterior a que se realice este pago, podremos cuantificar cuánto es la deuda previsional, y gestionar que sea cancelada como corresponde por el Servicio de Educación Pública”, puntualizó la alcaldesa.



En definitiva, quedaría pendiente un valor nominal de 637 millones de pesos, más intereses, en deudas previsionales por pagar. Dicha deuda, sería asumida por el Ministerio de Educación, con cargo al municipio a través del Fondo Común Municipal, según lo indica la Ley N° 21.040 en el artículo transitorio N°34.

Mientras tanto, los gremios de la educación seguirán ejerciendo alianzas estratégicas, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales como docentes y paradocentes.