Carabineros de Magallanes realiza Romería en honor a sus mártires En el Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas





En las fuerzas de orden, como Carabineros de Chile, las tradiciones son muy importantes, son las que ayudan a forjar una institución, es por eso y en vísperas de su aniversario número 97, que se desarrolló la ceremonia de Romería institucional, donde se recuerda con respeto solemne a aquellos hombres y mujeres que hoy no están en el plano terrenal, pero que en vida, dedicaron su vida a servir a las Carabinas Cruzadas, así también a otros, que perdieron la suya en actos de servicio, convirtiéndose en mártires.



La ceremonia se realizó en el mausoleo institucional, ubicado en las dependencias del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas y se inició con una marcha de honor desde la Avenida Bulnes, comandada por el Jefe de Zona, General Marco Alvarado Díaz, el Prefecto Coronel Max Soldan Colihueque y el Subprefecto, Teniente Coronel Leonardo Herrera Sepúlveda, secundados por oficiales, personal uniformado y en calidad de civiles, además de invitados especiales.



El capitán Andrés Araya Levil, Jefe de la sección de Control de Orden Público de Magallanes, dedicó unas sentidas palabras a sus camaradas que habitan en el plano celestial: “en el marco conmemorativo del nonagésimo séptimo aniversario institucional, nos reunimos en este campo santo para rendir un sentido homenaje de respeto y gratitud a nuestros queridos camaradas, quienes frente a la bandera nacional hicieron su juramento de servicio y se comprometieron a cumplir su deber hasta rendir la vida si fuese necesario, aquellos hombres que portando el parche verde de las carabinas cruzadas, hoy descansan en paz, son el más claro ejemplo de amor a la patria y de total lealtad a su juramento, son aquellos, a quienes esta mañana homenajeamos, cuyos nombres han quedado grabados en forma perenne en nuestras mentes y en la historia de Carabineros de Chile”.



El Subprefecto rural y fronterizo de la Prefectura Magallanes y Antártica Chilena, Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa sumó palabras a nuestros mártires, aquellos que han caído en el cumplimiento del deber: “la muerte de un carabinero, golpea la consciencia nacional y el alma de chile, y esto se ha revelado últimamente cuando la violencia del hoy en día ha teñido con sangre verde el suelo de nuestro amado país, atacando a seres que hacen de su existencia un apostolado de la paz social, personas que buscan cubrir el escenario de la patria con un manto protector donde la sociedad civil pueda convivir sin peligro, sin sobresaltos y sin angustias. Así las cosas, en esta mañana de abril, nos reunimos para homenajear a nuestros mártires institucionales, en esta hermosa cripta, construida con ese solo propósito, resguardar en el descanso eterno de hombres y mujeres que no dudaron en desprenderse de su propia vida para dar cumplimiento a su juramento de servicio”.

