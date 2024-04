Corfo destacó alta convocatoria con que inició proyecto “Escuela de Emprendimiento Magallanes Creativo”

La iniciativa de Corfo Magallanes, en su línea Viraliza Formación, es ejecutada por Planeas.com y apoyará a cincuenta personas de la primera generación de la Escuela de Emprendimiento Creativo de Magallanes representada esta vez por once actividades de un sector que se pretende dinamizar y que aporta al 2,2% del PIB nacional.

Cincuenta entusiastas emprendedores y empresas creativas y culturales serán parte de la primera generación de la Escuela de Emprendimiento Magallanes Creativo, proyecto co financiado por Corfo Magallanes, en su línea Viraliza Formación, y ejecutado por Planeas.com.

Entre las actividades seleccionadas están la arquitectura, las artes visuales, plásticas, escénicas, el audiovisual, diseño, intermediación cultural, medios de comunicación, música, publicidad & Marketing y tecnologías de la información.María José Navajas, Directora Regional de Corfo, destacó la diversidad de iniciativas que participaron del llamado y que ahora aumentarán el valor de su trabajo y talentos, dinamizando al sector creativo y cultural. “Este es un evento muy importante para un sector que no siempre accede a instrumentos para mejorar sus negocios y que necesita respaldo cultural y empresarial. Además, reúne un amplio y variado conjunto de disciplinas y cuenta con cincuenta participantes que tendrán herramientas para no hacer todo solos y administrar mejor sus ideas y proyectos”.

Cabe recordar que Corfo ha impulsado el emprendimiento en el sector creativo y cultural con acciones tales como el encuentro de Pitch Networking “Despegando desde Magallanes” con Fortalece Pyme, la exportación de productos ligados a la moda y diseño textiles junto a ProChile y lo obrado con el instrumento Par Reimpulsa Industrias Creativas entre septiembre 2021 y junio 2022 donde casi setenta emprendimientos del sector accedieron a financiamiento para ejecutar sus proyectos y enfrentar la crisis generada por la pandemia.Por su parte el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, dijo que el Gobierno de Chile busca que este año sea el año del despegue de la economía. “Nadie debe quedar atrás y por eso dinamizar al sector creativo y cultural requiere también hacer crecer este sector de la industria de servicios, que hoy aporta al 2,2% del Pib Nacional”.

Marcas como Circo del Sur, TuAldea, Cooperativa Kaudal, la orfebre Marcela Alcaino o Puuy Producciones, se combinan con personas y talentos que persiguen generar la sostenibilidad de sus proyectos más allá de los fondos a los que recurre tradicionalmente el sector creativo y cultural.Una de las seleccionadas, Sandra Torres, productora ejecutiva de Maga creative, una agencia de publicidad que genera contenido audiovisual para redes sociales y produce eventos destacó que “esta es una buena ocasión para unirnos y mostrar lo que es la industria creativa. Hay muchos artistas, talentos que pueden levantar más proyectos que ayuden a ilustrar lo que ocurre en nuestra región”.El líder de Planeas.com, Alex Paredes, dijo que el proyecto tuvo un proceso de postulaciones que abarcó dos semanas y fue muy exitoso. “Postularon más de cien personas, y lo interesante es que más del 60% de ellos ya tienen ventas lo que facilitará esa transición desde la gestión cultural al emprendimiento creativo”.

Destacó también que en la región tendrán como contraparte al periodista Floan Luna, gestor del emprendimiento creativo y cultural que, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de Magallanes apoyarán el proceso que finaliza en octubre.El Coordinador Académico de Planeas.com Antonio Iturra informó que quienes no pudieron ser seleccionados en esta ocasión deben estar tranquilos “ya que este es un proceso de cambio al que se pretende dar continuidad. Aquellos representantes del sector creativo y cultural que no están en esta generación de la Escuela serán invitados a ver los conversatorios y los videos de los talleres para co construir juntos una comunidad de emprendedoras y emprendedores creativos a fin de proyectar programas futuros en la región”.

Datos de la selección

Sobre el 90% de un centenar de postulaciones registradas entre el 18 y el 30 de marzo fueron de la provincia de Magallanes. El 97% de los cincuenta proyectos seleccionados son de Punta Arenas y tres agentes creativos son de las provincias Antártica, Tierra del Fuego y Ultima Esperanza.El 40% está formalizado y casi el 50% tiene tres años de existencia. En cuanto a quienes comercializan, un 59% vende productos y el 68% vende servicios. En cuanto a paridad de género, el 56% del grupo seleccionado son mujeres y la mitad de ellas cuenta con algún tipo de financiamiento.

“Nuestra meta -dice Alex Paredes- es que el grupo completo este formalizado este año y para ello el programa consta de 15 talleres y 7 conversatorios con invitados de relevancia en las economías creativas de América Latina. El instagram @magallanescreativo alojaremos sus alternativas y en paralelo haremos actividades de vinculación entre los participantes para promover el trabajo colaborativo”.