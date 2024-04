Directiva de la CUT Magallanes entregó carta petitorio al Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic

En el marco de la movilización convocada por la CUT en todo el país, en Magallanes los trabajadores de diversos gremios que integran la central sindical marcharon este jueves 11 de abril en el centro de Punta Arenas y entregaron ls siguiente carta petitorio al Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic.



«Señor José Antonio Ruiz Pivcevic

Delegado Presidencial Magallanes

Presente



Junto con saludar, en el marco del llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para este día 11 de abril 2024 de jornada de movilización nacional denominada “Paro Nacional Activo, hasta lograr un chile más justo”.

Nuestro paro nacional activo de hoy, convocado en nuestro 13avo Congreso Nacional, es más que una manifestación de descontento.

Hasta ahora hemos visto cómo la derecha y los grupos empresariales se empeñan en la profundización de la crisis política, social y económica con el objetivo de entrampar el

proceso de reformas que Chile demanda y necesita.



Al mismo tiempo, observamos al gobierno sin iniciativa ni acción propia, encerrándose en las tareas institucionales, limitando el despliegue político a los pasillos parlamentarios y las oficinas ministeriales, aislando a las organizaciones sociales del debate público, a pesar de ser las principales impulsoras de los cambios.



El paro, también es un llamado de atención al rol del Gobierno empleador y su relación con los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hay compromisos que no se están cumpliendo y que incrementan el descontento de las y los trabajadores instalando el sentimiento de desconfianza en el rol del Estado empleador.

Las razones de este paro están a la vista. La derecha empresarial y el empresariado han obstaculizado sistemáticamente cualquier avance social en beneficio de la élite y en desmedro de la clase trabajadora. Su chantaje y abuso de poder en los procesos constitucionales y económicos son inaceptables. La defensa de la ciudadanía ante los grandes capitales, representados en la AFP, ISAPRES y fondos de inversión nacionales e internacionales, es crucial.

En el estallido social, los empresarios dijeron que se iban a meter la mano al bolsillo, pero se la metieron para financiar las campañas políticas, para financiar una derecha que les entregue protección a sus intereses y perpetuar el modelo oligárquico y económico del 1% más rico del país.

Este paro no es solo contra la derecha y el empresariado, sino también contra un Gobierno que, a pesar de sus intenciones, no ha logrado impulsar de manera efectiva nuestro programa de cambios y ha estado cediendo constantemente ante las posiciones de la extrema derecha.







Lo urgente no puede seguir esperando:

1. Salario digno para todos: Exigimos un salario mínimo que realmente cubra las necesidades básicas de nuestras familias, no más parches, es tiempo de un cambio real que supere por sobre la línea de pobreza. (hoy, un salario por sobre la línea de pobreza está en $630.000 líquidos).

2. Generación de empleo: Demandamos un plan robusto de formación y empleo, especialmente para mujeres y jóvenes, para sacar a nuestro país del estancamiento económico, donde se impulse un robusto plan de formación y capacitación.

3. Reformas tributarias y en pensiones: Es hora de que los que más tienen aporten más al desarrollo de Chile, que garantice una jubilación digna, que cree una institución pública, que termine con las desigualdades y abusos del sistema de AFP.

4. Fortalecimiento de la negociación colectiva: La distribución equitativa de la riqueza es esencial, y eso pasa por fortalecer los derechos de los trabajadores en la negociación colectiva. Demandamos, una negociación ramal, que de paso a la negociación obligatoria para Confederaciones y Federaciones. Eliminación del despido por necesidad de la empresa.

Asegurar la indemnización por años de servicio a todo evento. Un sistema nacional de cuidados y las consideraciones de género en los lugares de trabajo.

5. Fortalecer la Función Pública y el Empleo Público: son pilares indispensables para servir mejor a la ciudadanía. Garantizar un diálogo más fluido y productivo y cumplir los compromisos adquiridos con el sindicalismo.

6. Un mayor financiamiento a la educación pública, una educación de calidad para todos y todas: un fortalecimiento real a la Educación pública, una educación no sexista, y una educación sexual integral para todos y todas.

7. La Construcción de Viviendas dignas: creación y fortalecimiento del Banco de Suelos. Apoyo a las Cooperativas y los proyectos autogestionados. Mejoramiento de los tiempos de aprobación de proyectos en el SERVIU y las DOM, de los programas del Banco Estado.

8. Un sistema de salud con nuevo mecanismo de financiamiento: que termine con el lucro con la enfermedad y que asegure una atención digna a las y los usuarios del sistema.

9. Política de seguridad pública integral: Combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de nuestras familias es una tarea urgente y prioritaria. Inversión de recursos en una política de seguridad comunitaria, donde las organizaciones sociales deben tener un rol preponderante.

10. Transporte público sostenible y accesible: El transporte debe ser un derecho, no un lujo. Luchamos por un sistema público y justo para todos los ciudadanos. Asegurar condiciones laborales seguras y protección social para los trabajadores del transporte.

11. Nuevo modelo de desarrollo centrado en Mipymes y cooperativismo: una política industrial de largo plazo, que nos asegure modernización tecnológica, descentralización, empleos de calidad, sueldos dignos, sostenibilidad y protección al medio ambiente.



A nivel regional también contamos con temáticas que no están siendo resueltas, es necesario profundizar en las tareas de descentralización y abordar los puntos que como magallánicos/as nos aquejan

1. Royalties a las empresas trasnacionales que operan en la región

2. Revisión y reformas a las leyes de excepción en zonas extremas

3. Consejos zonales con carácter resolutivo en las regiones

4. Sistema de pensiones diferenciadas con zona en regiones extremas

5. Leyes de reparación para trabajadores/as con deudas históricas

6. Bono regional para trabajadores/as radicados por transferencia directa.

7. Instauración del IPC y canasta básica familiar



Adjuntamos las demandas particulares de nuestras organizaciones afiliadas.



Directiva CUT Provincial Magallanes.»