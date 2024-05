“ENAP le da la espalda a sus trabajadores, sin voluntad para dialogar” | Sindicatos de Trabajadores de Magallanes y Bío Bío-Petrox, advierten que manifestaciones podrían radicalizarse tras despidos y cese de diálogos por parte de la empresa

Los sindicatos de Trabajadores de Enap Magallanes y de Bío Bío-Petrox llegaron este martes hasta el edificio corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo en Santiago, para buscar respuestas por parte de la gerencia general y el directorio de la estatal, con motivo de los despidos suscitados la semana pasada y que terminó afectando a todas las filiales de la empresa.

Tanto la Gerencia General encabezada por Julio Friedman y Directorio ENAP liderado por su Presidenta doña Gloria Maldonado, no mostraron disposición al dialogo.

“La administración de la empresa liderada por Julio Friedman no ha mostrado apertura al diálogo lo que es preocupante porque eso no conversa con el modelo de relaciones laborales de respeto hacia los trabajadores. En sus entrevistas en los medios de comunicación del último tiempo ni siquiera le da valor a las trabajadoras y trabajadores que componen esta empresa, solo expresa los datos financieros y cifras azules que mantiene la empresa lo que es bueno para su desarrollo pero parece que se le olvida que esas cifras azules están gracias al valor más preciado que tiene la empresa, que son los trabajadores y que hoy en día, su administración despide por necesidades de la empresa “.

“Nos hemos enterado cada vez de más irregularidades tras los despidos, están suspendiendo vacaciones a los trabajadores para cubrir áreas que fueron quedando sin gente a causa de los despidos. En otras, se cubren con un excesivo sobretiempo, ahí se da cuenta que la empresa ni siquiera supo prever esas consecuencias atropellando los derechos asociados a sus descansos y feriados” enfatizó Vásquez.

Al respecto el presidente Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enap-Petrox, Iván Montes, hizo sus descargos ante la negativa de dialogo por parte de la empresa argumentando que las malas decisiones de quienes dirigen la estatal, solo pone en riesgo las operaciones de la empresa.

“Lamentamos que tanto el directorio y el director laboral de la empresa nos negaran la posibilidad de dialogo, nosotros no vamos aceptar este tipo de desaires, primero porque es una manifestación pacífica y justa. No estamos de acuerdo con los despidos masivos, aquí hay responsables estas desvinculaciones solo lesionan las operaciones de la compañía. Nosotros no vamos a cansarnos de denunciar estas situaciones injustas y que transgrede todas las políticas de dialogo social que debiera tener una empresa del estado como lo es la empresa nacional del petróleo”.

Montes también precisó que dentro de las próximas horas realizaran otras acciones que les permitan demostrar su malestar a las autoridades de gobierno argumentando que son también quienes tienen que blindar las acciones de una compañía como Enap.

“El directorio no puede escudarse que esto es una acción de la administración y la administración no puede guardar silencio y no puede dejar de recibir a los dirigentes sindicales”, finalizó el representante de Bio-Bio Petrox.