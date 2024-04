Municipio de Puerto Natales inauguró «Ligas Escolares» | Iniciativa beneficiará a aproximadamente 500 estudiantes de la comuna

Junto con conmemorar el Día Internación del Deporte y la Actividad Física la Municipalidad de Natales junto a la Corporación Municipal de Deporte de Natales inauguraron en la escuela Baudilia Avendaño las “Ligas escolares”, iniciativa postulada y adjudicada al Gobierno regional a través del 8% de FNDR por un monto de $10.653.600, la actividad tendrá una duración de seis meses.

El principal objetivo de las Ligas escolares consiste en reforzar los valores que entrega el deporte y la sana convivencia. Se desarrollará un trabajo donde prime el aspecto educativo y lúdico por encima del competitivo.

Consultada la directora de DIDECO, Claudia Hernández Oyarzo señaló que, “esta es una iniciativa postulada a través de la Corporación Municipal de Deporte de Natales y que quisimos enmarcar en el día internacional de la actividad física y el deporte para dar inicio a la Liga Escolar que durante varias fechas los jóvenes de los establecimientos educacionales de la comuna, van a tener la posibilidad de practicar distintos deportes y aprendiendo sus principales fundamentos. La principal idea es que los niños, niñas y jóvenes se interioricen de dichas disciplinas deportivas como: básquetbol, voleibol, atletismo y natación. Para ello se han planificaron distintas fechas, con la finalidad que también puedan representar a sus respectivos establecimientos educacionales en un futuro próximo”.

Profesores, monitores y estudiantes de la Liga Escolar

Al respecto el secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Deporte, Iván Oñate Fernández agregó que, “esta Liga Escolar se va a llevar a cabo todos los días viernes en el Polideportivo Municipal de las 14:00 a 21:00 horas, con distintas disciplinas deportivas. Se va a comenzar con los primeros nueve viernes con voleibol, posteriormente se van a realizar ocho viernes de básquetbol, en el estadio municipal se efectuarán cuatro viernes de atletismo y en la piscina municipal, natación. Lo que esperamos es que los niños y niñas más pequeños sub 10 y sub 12 vengan a aprender, ya que si no saben se les va a enseñar. Esta es una liga formativa, no competitiva.

Las inscripciones se encuentran abiertas, las que pueden realizarse por medio de los y las