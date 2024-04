Programa Servicio País 2024 continuará trabajo enfocado en personas mayores y artesanos en Ultima Esperanza

Delegada valora compromiso social de profesionales



Este lunes último, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez Alarcón sostuvo una reunión de trabajo con el equipo que integra el programa Servicio País 2024, incorporándose al trabajo territorial y coordinado que desarrolla la Delegación tanto en Puerto Natales y en las localidades más apartadas de la provincia.

El nuevo profesional es Jonathan Varas, ingeniero comercial, complementando el equipo del año pasado quienes postularon por segunda vez al programa, la actriz, Eloa Da Silva y la kinesióloga, Belén Lezcano, siendo presentado por la directora regional de la Fundación Para la Superación de la Pobreza, Carola Tapia Caballero, quien destacó que “la idea es continuar el trabajo en Puerto Edén y en Puerto Natales con personas mayores y artesanas”.

Por su parte, la delegada resaltó que, “destacamos la vocación que tienen ya que ha permitido tener proyectos de revistas tan importantes como “Travesía en el corazón de la Patagonia”, e intervenciones multisistémicas en las distintas localidades de la provincia, destacando una obra de teatro que levantamos el 2023…les damos el mejor de los éxitos y bienvenida para este año”.

El año pasado el equipo de Servicio País tuvo como objetivo central crear espacios que fomentaran el autocuidado y la participación de las personas mayores, a través de la gimnasia, talleres de movimiento saludable, entre otras actividades artísticas y de esparcimiento.

La misma planificación llevarán a cabo este año, así lo confirmó el nuevo integrante, Jonathan Varas, titulado en la Universidad de Valparaíso, “siempre he tenido una visión enfocada al servicio, querer colaborar con el territorio, también de querer conocer, y Servicio País juntaba todas estas aristas que me interesaban y cuando me contaron y me dijeron que era en la región de Magallanes, que era mi primera opción, me sentí super feliz”.

Finalmente, cabe señalar que el programa Servicio País está presente en la provincia, donde jóvenes profesionales apoyan con sus conocimientos, a través de iniciativas sociales y educativas, principalmente enfocadas a grupos de adultos mayores y localidades aisladas.