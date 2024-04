Recuperando la economía | Andro Mimica | Opinión



Esta semana partió con muy buenas noticias, el IMACEC de febrero creció un 4,5% y con esto se confirma que nuestra economía vuelve a ascender. Voces catastrofistas y contra pronósticos pesimistas, los datos vuelven a mostrarles que estaban equivocados y que vamos por el camino correcto.

Los resultados nos permiten mirar el futuro con optimismo y da señales que Chile se recupera y avanza de años muy duros por los que hemos debido atravesar todas y todos. Este 2024, nuestro Presidente, Gabriel Boric, lo ha delimitado como el año del despegue y crecimiento económico. Una de nuestras tareas prioritarias.

El 2023 no fue la recesión que algunos avizoraron o deseaban, controlamos la inflación y logramos recuperar nuestro equilibrio fiscal, incluso, llegando a crecer un 0,2%, según las cuentas nacionales del Banco Central.

Evidentemente estos números no nos llaman a conformarnos y nos obligan seguir trabajando con la misma fuerza. Hoy, con el Gabinete pro crecimiento y empleo, estamos buscando ir destrabando procesos que nos permitan crear más fuentes de trabajo, sobre todo en las mujeres.

Los esfuerzos están puestos en tomar acciones para el incentivo laboral, además de mejoras en la calidad de vida de todas y todos los Magallánicos. Estamos ad portas de lograr la promesa de un sueldo mínimo de $500.000; avanzamos en nuestra Ley de 40 horas y la conciliación de la vida personal, familiar y el trabajo, buscando una mayor flexibilidad para las personas cuidadoras.

Es claro que la inversión pública en construcción de viviendas, puertos, aeropuertos y carreteras colaboran de forma inmediata en la economía, pero nadie debe quedar atrás. Durante esta semana tuvimos 3 hitos muy significativos que van en directo beneficio a nuevas oportunidades.

Desde cultura, con financiamiento de CORFO, se está dictando una escuela en la industria creativa, para lograr que el mundo de las artes logre afianzar su vida productiva con nuevas herramientas, que además, aportan de forma directa a nuestro PIB.

FOSIS, en un acuerdo público-privado, con el Mall Espacio Urbano, nuevamente levantaron una feria para pequeñas emprendedoras para expongan y vendan sus productos, que han sido desarrollados en compañía del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Durante el viernes se dieron a conocer quienes resultaron favorecidos en el DFL-15, un subsidio destinado a bonificar inversiones. En este punto me quiero detener, con un emprendimiento de crematorio para mascotas, “Ángeles de la Patagonia”, que buscó dar solución, no sólo al amor y cariño que podemos tener de nuestros animales, sino también en un tema de salubridad pública.

Desde el mundo privado también vino una respuesta contundente, con Cerveza Austral a la cabeza, y su nueva planta con una inversión cercana a los 50 millones de dólares.

Todos signos de que la economía se recupera y de que siguen quedando espacios para el crecimiento.

Lo dijo el Presidente Gabriel Boric, este 2024 es clave.