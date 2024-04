Senador Kusanovic insiste en la necesidad de mejorar la cobertura telefónica en las principales rutas de la región de Magallanes

A través de un oficio al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Alejandro Kusanovic solicito redoblar los esfuerzos de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y del SEREMI en la región para mejorar la cobertura móvil en las rutas que conectan y comunican a la capital regional Punta Arenas con las comunas de la región, así como también en la ruta hacia los pasos fronterizos de “Integración Austral” en Monte Aymond y hacia el complejo fronterizo “San Sebastián” en la Isla Tierra del Fuego, ya que actualmente la cobertura móvil es limitada y en extensos tramos es inexistente.

Ante los continuos accidentes que se producen en la rutas desde y hacia Punta Arenas, el parlamentario resalto la necesidad urgente de mejorar la cobertura: “Esta situación, incrementa significativamente los factores de riesgo en caso de incendios, accidentes viales o emergencias, dado que no es posible comunicarse, ni establecer coordinaciones con las policías, ni con los distintos sistemas de emergencia ante estos eventos, como ocurre frecuentemente – por ejemplo – en caso de accidentes de tránsito. Eventos que tienden a aumentar durante el otoño e invierno en esta zona producto del gélido clima, a causa de condiciones de nieve o hielo en la ruta” según se desprende del documento.

Para Kusanovic esta situación se ha postergado excesivamente, señalando que “los alcaldes están aburridos de pedir nuevos puntos de señal todos los años y ver que no pasa nada. Cuando voy a hablar con ellos se repite este tema y es totalmente entendible, esto no solo es para mejorar la conectividad de sus habitantes, sino que entrega mayor seguridad en el tránsito por estas rutas, especialmente en casos de emergencia como los constantes accidentes que hemos visto últimamente y eso que todavía no entramos al invierno”.

Finalmente, la solicitud del senador también apunta a complementar estas medidas con mayor educación y concientización vial a través de campañas de difusión que pueda realizar la Seremia de transportes con el objeto de prevenir conductas y situaciones de riesgo en el trayecto de estas rutas.