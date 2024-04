Seremi de Gobierno destaca avances de seguridad en la región de Magallanes

Se establecen convenios de Patrullaje Mixto entre funcionarios municipales y Carabineros, un servicio que potencia la presencia preventiva en las calles.

37 nuevos vehículos policiales, equipados con todas las medidas de seguridad, están 100% destinados a patrullajes por la población.

El Programa Lazos, una apuesta de la Delegación Presidencial, sobrepasó todas las expectativas, superando la media nacional en su impacto transformador y de prevención en la comuna.

Acorde con la preocupación de la ciudadanía, frente a la seguridad pública y la delincuencia, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, asegura que “se han redoblado los esfuerzos legislativos, económicos y de gestión para conseguir los avances que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha realizado en el país y la región”.

Con ese objetivo, afirma el vocero, “se ha aumentado el presupuesto de orden y seguridad, desarrollado nuevas políticas para combatir el crimen, y publicado la cifra más alta de leyes en materia de seguridad desde la llegada de la democracia. La promulgación de 36 proyectos de ley sobre seguridad durante el año pasado, sumando un total de 52 iniciativas despachadas en este ámbito en los dos años de Gobierno”.

La vigilancia preventiva

El 12 de agosto de 2022 se logra ejecutar en Punta Arenas y Puerto Natales la Sección Centauro de Carabineros de Chile, un servicio focalizado de patrullaje, que funciona en base a puntos calientes o Hot Spot, realizando su labor en los cuadrantes donde hay mayores índices delictivos.

“A nuestra llegada, se puso fin a la concursabilidad en los Municipios, logrando hacer entregas de camionetas en los territorios. Esta estrategia ha permitido llegar a las comunas de Natales, Porvenir, Timaukel y Cabo de Hornos, esperando en los próximos días entregar vehículos en Laguna Blanca, Torres del Paine y Primavera”, expresó Mimica.

Con esto, se establecen convenios de Patrullaje Mixto entre funcionarios municipales y Carabineros. El Servicio viene a potenciar la presencia preventiva en las calles, donde un funcionario de seguridad municipal, junto a un funcionario de Carabineros patrullan las principales arterias de la comuna, en un trabajo colaborativo y mancomunado para aumentar la sensación de seguridad de la comunidad.

En relación a nueva infraestructura, el vocero argumentó que “en noviembre del año pasado, se firmó el convenio para la construcción de la nueva Primera Comisaría de Punta Arenas, un edificio de última generación, que contará con una inversión mixta entre Carabineros y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de 15 mil millones de pesos”.

Mejoras en la investigación

Gracias al proyecto “equipamiento tecnológico de la sección criminalística de Carabineros Punta Arenas”, el cual fue adquirido con fondos FNDR, ahora el departamento de investigación de dicha institución cuenta con un equipamiento de primera calidad para apoyar los procesos penales.

El nuevo equipo permite obtener resultados el mismo día de inicio de la investigación, una mejora sustantiva, entendiendo que antes de la adquisición del nuevo instrumento, el proceso podía tardar hasta tres días.

Aumento de dotación

El seremi de gobierno aseguró que “a todos estos avances y mejoras, se suma el significativo aumento de dotación con el que contará la institución gracias, entre otras cosas, a los procesos de selección con mayor igualdad y equidad de oportunidades, flexibilizando los requisitos de ingreso, eliminándose algunos criterios de exclusión, como la estatura mínima, la edad o tener tatuajes, entre otros”.

Entre enero y mayo de 2022, 1.798 personas quisieron ingresar a la institución, sin embargo, en el mismo periodo del año 2023, la cifra se elevó a 4.393. En términos porcentuales, el interés subió en un 144%.

Mejor antes que después

Durante la semana, se hizo entrega de los resultados del Programa Lazos, una apuesta de la Delegación Presidencial de Magallanes que sobrepasó todas las expectativas, superando la media nacional en su impacto transformador y de prevención en la comuna. “Los datos presentados son contundentes: de los 23 casos que participaron del programa, niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años con comportamientos problemáticos o transgresores, el 100% no ha registrado nuevas detenciones, continúan con su trayectoria escolar, permanecen en sus hogares y no presentan consumo de sustancias o drogas. Quiero resaltar la decisión del Delegado José Ruiz de que Lazos vuelva a Punta Arenas, después de años que el Municipio no lo ejecutó”.