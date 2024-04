Tiempos de «haters» | Juan Salvador Miranda | Opinión

Hay dos tipos de jueces, a uno se le entrego amor por parte de sus padres, al otro no, uno será un juez de ley, el otro será un juez corrupto. Luis Alberto Spinetta

¿Qué es ser un haters?

Se define al hater como aquella persona que en cualquier comunidad online emite comentarios negativos que buscan destruir a una marca o persona en particular. Generalmente reconocerás a un hater porque critica, ofende, difama, discrimina y muestra un gran nivel de hostilidad en cada uno de sus comentarios.

No entiendo cómo puede haber tanto odio en las rrss hay personas que destilan odio, desprestigian, instalan mentiras y se esconden en un perfil falso. Hay algo que no es normal, aquellos que nacimos producto del amor no podemos vivir en un mundo de odio.

Hay perfiles falsos que propician el odio, atacan a medio mundo sin medir consecuencias, su labor es pulverizar la estabilidad de una persona.

Una estrategia que hay que aplicar es ignorar a los haters. Ante la falta de reacción, el agresor termina por cansarse, según indican los especialistas.

Juan Salvador Miranda.

Las opiniones vertidas en las Columnas de Opinión y Cartas al Director, se basan en el pluralismo de las ideas, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de OVEJERO NOTICIAS.