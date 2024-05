Alcalde José Gabriel Parada por actualización de Plano Regulador en Porvenir: “Es un elemento importante para que las empresas puedan invertir”

Un punto al debe así, define la situación de la modificación y actualización del Plano Regulador, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, a la situación real de un tema que los años marcan su urgente necesidad de corrección.

Vigente desde el año 2002, el jefe comunal brindó detalles de cómo se está trabajando en este sentido y los pasos que faltan para una concreción real.

“El plano regulador es importante, nosotros tenemos en vigencia el del 2002 y estamos en plena actualización. Nos encontramos en la última etapa, vamos en el informe que se entregó al ministerio de la vivienda que tiene que entregar sus observaciones, una vez que suceda, eso después pasa al consejo regional para ser sancionado y de ahí pasa a contraloría para la revisión final. Esperamos durante este 2024, principio del 2025 tengamos esta herramienta de planificación territorial terminada”, señaló a la vez que resaltó la importancia de poder contar con una herramienta de agilización de proyectos de todo tipo.

“Es importante, ya que para poder desarrollar proyectos tanto del área pública como privada, necesitamos tener, por ejemplo, un cambio en el uso del suelo, en la actividad productiva, donde van a estar emplazados los centros que tengan que ver con empresas, desarrollo portuario bueno todas esas cosas necesitan tener un instrumento de planificación territorial que permita desarrollar estas actividades y nosotros en ese sentido estamos al debe porque son casi 20 años que no se actualizaba este instrumento y que es necesario no solamente en Porvenir sino en cualquier ciudad que quiera crecer y atraer también recursos e inversiones. Lo primero que pregunta un empresario si en tal sector tiene la posibilidad de instalar una actividad productiva y, en estos momentos, nosotros con el actual uso de suelo restringe algunas áreas”, amplió el edil.

Y una vez más marcó la necesidad de detallar su relevancia, toda vez que es prioritaria si se desea atraer inversiones.

“Es un elemento importante para cuando las empresas decidan donde invertir, nosotros sabemos que las empresas van a tener oficinas, infraestructura, lo mismo si se quiere construir un puerto, un muelle, todas esas obras necesitan estar dentro de la ciudad, pero necesitan también certezas de donde se pueden construir, que no tengan problemas para sacar los permisos necesarios”, sentenció el alcalde de Porvenir.