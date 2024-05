Cadem: 65% está de acuerdo con que se apruebe una ley que cree las condiciones para que las Isapres puedan seguir operando

Entre los afiliados a Isapres, el nivel de acuerdo sube a 77%. Además, el 57% de los usuarios de Isapres prefiere que no le devuelvan el dinero, evitando su quiebra y manteniendo su plan actual de salud vs el 40% que está porque le devuelvan el dinero que viene de la tabla factores y excedentes y que quiebren si es necesario.



A su vez, 63% de los afiliados a Isapres prefiere que no le devuelvan el dinero, evitando su quiebra y manteniendo su plan actual de salud vs el 23% que está porque le suban el plan de su Isapre en un 10% para que éstas puedan pagar la deuda y evitar la quiebra.



Al mismo tiempo, 83% de los usuarios del sistema está de acuerdo con que las Isapres puedan pagar la deuda definida por la Corte Suprema en el largo plazo y 56% con que se rebaje la deuda hasta un monto que les permita seguir funcionando.



Por otra parte, en la segunda semana de mayo, 26% (+2pts) aprueba y 66% desaprueba (-4pts) la gestión del Presidente Boric, moderando en parte la caída de la semana pasada.



En preferencia presidencial espontánea, Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar con 24%, seguida por José Antonio Kast con 14%. Más atrás se ubican Camila Vallejo, Carolina Tohá y Michelle Bachelet, todas ellas con 3%.



La candidata presidencial de Chile Vamos continúa siendo la política mejor evaluada con 71% (+1pto) de imagen positiva, seguida por Tomás Vodanovic con 64% (+4pts) y Claudio Orrego con 63% (+5pts). Por su parte, Michelle Bachelet cae 9pts a 51% y José Antonio Kast baja 5pts a 45%. Los tres peor evaluados siguen siendo Lautaro Carmona (24%), Daniel Jadue 21% y Gaspar Rivas (18%).



Figuras políticas



• Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales con 24%, seguida por José Antonio Kast con 14%. Más atrás se ubican Camila Vallejo, Carolina Tohá y Michelle Bachelet, todas ellas con 3% (-4pts).



• Luego aparecen Johannes Kaiser con 2%, Franco Parisi con 2%, Rodolfo Carter con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Gonzalo Winter con 1%. Un 37% dice que no tiene ninguna preferencia, no sabe o no responde.



• En evaluación de figuras políticas, Matthei sigue en el primer lugar con 71% (+1pto) de imagen positiva, seguida por Tomás Vodanovic con 64% (+4pts) y Claudio Orrego con 63% (+5pts).



• Más atrás están Rodolfo Carter (59%), Michelle Bachelet (51%, -9pts), Mario Desbordes (48%), Macarena Ripamonti (48%), José Antonio Kast (45%, -5pts), Ximena Rincón (43%, +1pto), Marco Enríquez-Ominami (43%, +1pto), Pamela Jiles (42%, +3pts), Johannes Kaiser (42%, +9pts), Axel Kaiser (41%, +9pts), Carolina Leitao (40%, -8pts) y Marcela Cubillos (40%, -2pts).



• Bajo el 40% de imagen positiva se encuentran Jorge Sharp (39%), Matías Walker (38%, -3pts), Gonzalo Winter (38%, -5pts), Paulina Vodanovic (35%, -3pts), José García (34%, -2pts), Irací Hassler (34%, -1pto), Javier Macaya (33%, +2pts), Karol Cariola (33%, -5pts), Arturo Squella (33%, +5pts), Rodrigo Galilea (31%, -2pts), Luciano Cruz-Coke (31%, -1pto), Juan Antonio Coloma (30%, -8pts), Franco Parisi (28%, -2pts), Isabel Pla (27%), Jaime Quintana (26%) y Diego Ibáñez (25%).



• Por su parte, los tres peor evaluados son Lautaro Carmona (24%, +2pts), Daniel Jadue (21%, -2pts) y Gaspar Rivas (18%). Crisis de las isapres



• 84% sabe o escuchó hablar de la crisis financiera de las isapres, 83% del fallo de la Corte Suprema que las obliga a restituir dineros a los afiliados y 65% del proyecto de ley corta de las isapres presentado por el gobierno.



• Un 30% declara estar muy preocupado por la posible quiebra de las Isapres, pero la cifra aumenta a 65% cuando se trata de los usuarios del sistema.



• 47% (+2pts) cree que el principal problema si quebrara una Isapre es que aumentarían las listas de espera y atenciones en el sector público, mientras 20% (+2pts) dice que obligaría a personas con enfermedades preexistentes a irse a Fonasa con una menor cobertura y 15% (-3pts) que podría arrastrar a la quiebra a otras isapres y colapsar el sistema privado de salud.



• 65% está de acuerdo con que se apruebe una ley que cree las condiciones para que todas las isapres puedan seguir operando.



• Ante el riesgo de quiebra, 72% (-5pts) de los usuarios de Isapre prefiere que éstas busquen mecanismos para devolver los dineros en el largo plazo, pero evitar su quiebra manteniendo los planes de salud. En cambio 23% prefiere que devuelvan los dineros que vienen de la tabla de factores y excedentes y que quiebren si es necesario.



• En ese mismo escenario de riesgo, 63% cree que es mejor que no le devuelvan el dinero, evitando la quiebra de la Isapre, frente a 23% que piensa que es mejor que le suban el plan de su Isapre en un 10% para que puedan pagar la deuda y evitar la quiebra.



• Entre los usuarios de isapre, 58% permanecería en el sistema privado si su Isapre quebrara, aunque tuviera que pagar un poco más, mientras 41% se iría a Fonasa.



• En cuanto a las propuestas para salir de la crisis, 83% de los afiliados al sistema está de acuerdo con que con que las isapres puedan pagar la deuda definida por la Corte Suprema en el largo plazo y 56% con que se rebaje la deuda hasta un monto que les permita seguir funcionando.



• 63% de los chilenos considera que Fonasa está poco o nada preparada para una migración masiva de afiliados de Isapre, 18% cree que está muy preparada y 17% que está algo preparada.



• Por último, 77% (+1pto) de los chilenos cree que el sistema de salud debiera ser mixto, donde todos puedan elegir libremente pertenecer a una institución pública o privada.