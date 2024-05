Campaña de Invierno 2024: Influenza continúa siendo el virus de mayor circulación en el país

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, junto al jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Christian García, realizaron este miércoles 15 de mayo una nueva entrega del reporte de virus respiratorios y estado de la red asistencial, instancia semanal que tiene como objetivo informar a la población de la situación de las enfermedades de esta época del año, además de entregar medidas preventivas y de autocuidado.

Durante el punto, ambos representantes del Minsal reforzaron el llamado a la vacunación, tanto de influenza como de COVID-19, además de relevar la importancia de inmunizar con nirsevimab a recién nacidos y lactantes para así protegerlos del virus sincicial.

“Estamos en una fase de incremento de circulación de virus influenza, por lo que es importante recordar que tenemos la mejor medida de prevención para casos graves que es la vacunación. Estamos aún a tiempo para lograr protegernos”, señaló el doctor García, reforzando paralelamente el llamado a madres, padres y cuidadores a proteger a niños y niñas del virus sincicial a través de la aplicación del medicamento monoclonal.

El subsecretario Salgado señaló además que la situación de las camas críticas no es apremiante. “No tenemos presión de camas, pero se está viendo in incremento en las hospitalizaciones, sobre todo en adultos. En un par de semanas debiéramos tener una mayor presión, pero en este momento la situación de camas en el sistema no es crítica”, dijo.

En cuanto a la situación epidemiológica, el jefe del Epidemiología explicó que desde inicios de abril de este año se observa un aumento importante de la circulación de virus respiratorios en nuestro país. Durante la semana epidemiológica 19 (del 5 al 11 de mayo), la positividad de las muestras fue de 53,3%, similar a la semana 18, cuando se registraba un 52,6%. Los datos obtenidos muestran además que el 61,9 % de los virus detectados correspondieron a Influenza A.

Coberturas

En relación con la cobertura de vacunación de influenza, al 14 de mayo se registran 5.144.873 dosis administradas, es decir, un 54,3% de la población objetivo.

En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, a la misma fecha hay un total de 1.293.587 de dosis administradas.

Respecto a la inmunización con nirsevimab, la cobertura en recién nacidos alcanza un 90,3%, mientras que, en lactantes menores de 6 meses, corresponde a un 64,3%. Considerando el total de la población objetivo, la cantidad de dosis administradas es de 68.673, equivalente a un 68,8%.

Red Asistencial

Al 14 de mayo hay 711 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado público-privado, mientras que la ocupación es de un 62,9%.

En el caso de la situación de camas críticas adultos existen 4.238 camas críticas de adultos habilitadas, de las cuales 3.861 se encuentran ocupadas, lo que se traduce en una ocupación del 91,1% en toda la red.