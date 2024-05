CDUC realiza homenaje a la nadadora Bárbara Hernández y presenta su documental “Sirena de Hielo” en San Carlos de Apoquindo









En el marco del aniversario número 87 del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) y con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se realizó un emotivo acto destinado a celebrar la excelencia deportiva y la conexión con la naturaleza, el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) y CMPC se unieron para rendir homenaje a la destacada nadadora Bárbara Hernández por su épica hazaña deportiva tras nadar en las gélidas aguas de la Antártica y presentar su documental «Sirena de Hielo: Un nado en el corazón del océano».







“Con este homenaje queremos destacar su enorme contribución al desarrollo de la natación en Chile, enaltecer su extraordinaria trayectoria deportiva, retribuir su inmenso compromiso con nuestra institución, pero por sobre todas las cosas, resaltar su gran calidad humana. Hoy su nombre quedará grabado para siempre en nuestra institución y se transformará en un hito para la historia de nuestro club” manifestó el presidente del CDUC, Francisco Urrejola.







Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro expresó: “Felicitar esta iniciativa, creo que las diversas disciplinas en la que nuestros deportistas se inspiran, en la que hacen esfuerzos por generar estas producciones, son testimonios muy valiosos. En particular en este deporte que es muy exigente, que requiere de mucha preparación, de mucho tiempo invertido y de mucha colaboración. Y en este aspecto, agradecer al CDUC por poder posibilitar estos espacios que nos permiten motivar e incentivar el deporte y la actividad física en los jóvenes”.







En la exhibición del documental, que se llevó a cabo en las dependencias del CDUC en San Carlos de Apoquindo y a la que asistieron autoridades, deportistas, cuerpos técnicos, familiares y diversas personalidades relacionadas al mundo del deporte, se realizó un emotivo reconocimiento a la destacada nadadora Bárbara Hernández. Posteriormente, se exhibió la película ante casi 400 personas, quienes pudieron conocer de cerca la hazaña realizada por la deportista en la Antártica.







“Estoy muy agradecida y emocionada por este reconocimiento. Han sido años de entrenamiento, esfuerzo y perseverancia. Este logro deportivo es consecuencia de años de trabajo y de un equipo multidisciplinario de profesionales que me han colaborado en cada uno de mis desafíos deportivos. De igual forma, agradezco también el apoyo y colaboración que me ha brindado el Club Deportivo Universidad Católica,” expresó Bárbara Hernández.







El documental «Sirena de Hielo: Un nado en el corazón del océano» relata la hazaña histórica de Bárbara Hernández, quien batió un Récord Guinness al nadar en las gélidas aguas de la Antártica. Este hito deportivo tuvo lugar el 5 de febrero de 2023, cuando la nadadora completó 2,5 kilómetros en medio de un entorno desafiante y majestuoso.