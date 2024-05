Cerca de 28 mil personas extranjeras se encuentran con orden de expulsión en Chile, según informó la Ministra del Interior Carolina Tohá

En una reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sobre las deficiencias en la inteligencia del Estado de Chile para batallar contra el crimen organizado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió sobre a la gran cantidad de personas que hay con orden de expulsión en nuestras tierras, con un balance poco positivo al respecto. La Ministra Carolina Tohá aseguró que «Chile tiene acumuladas 28 mil órdenes de expulsión (…) además el número expulsado no es un número fijo, se van decretando nuevas expulsiones».

Sostuvo que «esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo. Entonces, van entrando nuevos expulsados, van expulsándose personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar todos los expulsados del año e ir acortando el stock acumulado anterior, que no es de este gobierno, es acumulado por la historia de la historia».

Así mismo, la secretaria de Estado indicó que «hay 28 mil personas en Chile que están con orden de expulsión, algunos de ellos hace ocho años, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos».

La ministra confirmó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley en el Congreso, buscando así «tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que todavía no se ejecuta su expulsión».

La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada este jueves por los denominados “pasos ancestrales” en el norte del país, durante su participación en la sesión de la comisión investigadora del Crimen Organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El diputado por la región de Arica y Parinacota, Enrique Lee (IND), expuso que el alcalde de Colchane tiene la facultad de autorizar, mediante un simple oficio, firmado y timbrado por él, la pasada de ciudadanos chilenos de la frontera, de un lado para otro.

El legislador quería saber si el Ministerio del Interior está en conocimiento de eso y cuál es el fundamento jurídico o constitucional para que haga eso.

Carolina Tohá señaló que “como Gobierno hemos tomado una definición. Va a haber en los próximos días una reunión con las autoridades bolivianas, porque hay una modalidad que ha funcionado históricamente, desconozco el origen inicial, que es lo que se llama el paso ancestral”.

La secretaria de Estado dijo que “funciona sobre la base de autorizaciones de autoridades locales a comunidades indígenas de ambos lados de la frontera, para hacer uso de un paso que ancestralmente se ha ocupado”.