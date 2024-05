Condonación del CAE: Ministra Carolina Tohá asegura que el proyecto buscará una respuesta «seria, responsable y justa»

Este sábado 18 de mayo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó con respecto al proyecto de ley del Gobierno que buscará llevar a cabo la condonación del CAE, la cual será presentada en septiembre de este año. Sobre ello, la jefa de Gabinete aseguró que la propuesta se está redactando «con todo el cuidado» y además, hizo un llamado de atención, comentando que «muchas personas están opinando de esta propuesta antes de conocerla. Yo invitaría a opinar una vez que la conozcan».



«Muchas personas han transmitido a expertos que es importante que esto se haga con cuidado. Queremos darle la plena seguridad de que se está haciendo con todo el cuidado» y que la medida va a ser «seria, responsable y justa. No va a hacer nada que signifique que personas, que tiene bajas pensiones, terminen financiando la condonación del CAE».



La Secretaria de Estado planteó que el proyecto es una respuesta a «un problema que existe en el país y que ha hecho también que el sistema de pago de estos créditos no sea hoy día sostenible, porque el nivel de no pago es altísimo» y que la iniciativa se está trabajando con equipos de distintos Ministerios y que «una vez que esté acabada, se van a hacer ciertamente diálogos con todos los actores para buscar el apoyo». Carolina Tohá señaló que «tenemos seguridad de que, como muchas materias, podrá haber distintas opiniones. A algunos podrá gustarles o no gustarles la propuesta, pero nadie va a poder decir que no es una propuesta responsable o que no es equitativa o que no está seriamente formulada».