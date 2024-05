Convenio entre SERVEL y el Registro Civil permitirá facilitar paulatinamente la accesibilidad al sufragio a personas con discapacidad

El Servicio Electoral y el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación firmaron un convenio de colaboración, cuyo principal fin es contar con los datos de discapacidad de electores y electoras que hayan certificado su condición de discapacidad ante el Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), de forma de poder planificar mejoras paulatinas en el acceso a las mesas receptoras de sufragios, esto luego de un proceso de revisión de la información que se proporcione, asegurando que tenga atributo electoral.



La firma entre el Director Nacional de Servel, Raúl García y el Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, contó con la presencia del Ministro de Justicia, Luis Cordero, el Subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, y el Director del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Daniel Concha.



El convenio tenderá a facilitar a mediano plazo, una mejor accesibilidad al ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad inscritas en dicho Registro Nacional, mayores de dieciocho años y habilitadas para sufragar, con miras a facilitar la participación en los procesos electorales y plebiscitarios que se desarrollen en el país.



“Esperamos poder asignar paulatinamente a electores o electoras con discapacidad a una ubicación más accesible dentro de los distintos locales de votación, de tal manera que ellos puedan ejercer su derecho a sufragio con mayor facilidad. Desde hace años Servel está empeñado en lograr mayores grados de inclusividad en el ejercicio del derecho del sufragio y la suscripción de este convenio es un importante paso en esta dirección, más en un escenario de voto obligatorio”, señaló Raúl García.



Igualmente, permitirá a las Juntas Electorales contar con la información de electores y electoras con discapacidad visual certificada, lo que evitará que las designen como vocales de mesa, en correlación con lo que indica la ley.



Además, el acuerdo norma expresamente la confidencialidad de las bases de datos, limitando la divulgación de la información sólo a aquellos funcionarios o trabajadores, que estrictamente tengan la obligación de conocerla, evitando el acceso a terceros no autorizados.



“Con este acuerdo estamos poniendo al día la legislación respecto de los temas de discapacidad que estaban anclados en el pasado. Hoy día con el trabajo mancomunado, logramos este convenio que va a permitir transparentar a Servel el Registro Nacional de Discapacidad, permitiendo hacer las adecuaciones necesarias en los locales de votación. Estamos dando cuenta de la responsabilidad del Registro Civil respecto no solo de prestar un buen servicio sino además de adecuar su legislación y evitar dificultar el acceso a esta información por parte de Servel”, comentó elDirector del Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, Omar Morales.



En el mismo ámbito, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, finalizó “facilitar la accesibilidad al derecho a sufragio de las personas con discapacidad era una tarea pendiente del sistema institucional y en algún sentido es la forma y modo de reconocer que no hay democracia sin el ejercicio pleno del voto. Hoy tenemos 541 mil personas que forman parte del Registro Nacional de Discapacidad y cerca de 470 mil son mayores de 18 años y en condiciones de ejercer su derecho a sufragar. Lo que hoy se suscribe no es solo un convenio, sino que, en estricto rigor, es el cumplimiento del estado para que todas las personas puedan ejercer sus obligaciones y derechos”.



A su vez, el Director de Senadis, Daniel Concha, añadió “Este es el camino para incluir a las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad permitiéndoles que voten de una manera autónoma, ejerciendo su derecho a participar como todo elector en los procesos eleccionarios”.



El convenio, luego de un análisis de la información recibida, podrá ser aplicado de forma paulatina en los procesos electorales venideros dando muestra de un Servicio Electoral inclusivo, confiable y que trabaja para todo el electorado.