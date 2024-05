CSIRT de Gobierno advierte sobre técnica para robar información a través del Bluetooth



Una de las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para robar información es el bluesnarfing. Para evitar ser víctima de esta amenaza, el CSIRT de Gobierno explica en qué consiste y cómo prevenir.



La amenaza que afecta a celulares, tablets o notebook que permiten conectarse a través de Bluetooth, se conoce como bluesnarfing, un tipo de ciberataque que se aprovecha de las vulnerabilidades de la tecnología bluetooth para acceder sin consentimiento a un dispositivo y así obtener información privada de la víctima.



Para lograr este objetivo, “los ciberdelincuentes utilizan softwares especializados que buscan dispositivos con el bluetooth activado y que presentan algún tipo de vulnerabilidad. Una vez que el atacante identifica algún dispositivo susceptible, utiliza este software para establecer una conexión con el dispositivo objetivo, sin alertar ni solicitar el consentimiento del usuario», explican desde el CSIRT de Gobierno.





Generalmente, este tipo de ataques se realiza en lugares de alta concurrencia, ya que es factible solo si la victima está dentro de un radio cercano a 15 metros del ciberdelincuente, quien explota la vulnerabilidad de bluetooth, producto de versiones obsoletas que no cuentan con las protecciones de seguridad más recientes o configuraciones inadecuadas de la seguridad de los dispositivos.



Para evitar ser víctima de bluesnarfing, el CSIRT de Gobierno recomienda lo siguiente:



Desactiva el Bluetooth cuando no se está utilizando.

Configura el bluetooth en modo «no visible» o «no detectable», en caso de tener la posibilidad.

Mantén siempre actualizado el sistema operativo de tu dispositivo, porque comúnmente las actualizaciones contienen parches que solucionan vulnerabilidades existentes.

Evita conexiones con dispositivos desconocidos.

No aceptes solicitudes de dispositivos que no conoces.

Usa contraseñas seguras y en las app que lo permitan activa el doble factor de autenticación.

Limita la cantidad de app que tengan acceso a la conexión bluetooth.

Instala y mantén actualizado un software de seguridad (antivirus, antimalware, etc.) confiable en dispositivos móviles puede ofrecer una capa adicional de protección contra varios tipos de ataques, incluido el bluesnarfing.