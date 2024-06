Elecciones primarias para Alcalde en Punta Arenas el próximo 9 de junio

Las elecciones primarias del próximo domingo 9 de junio para las elecciones municipales son el anticipo político y electoral para las elecciones de octubre, cuando la ciudadanía concurrirá a las urnas para elegir Alcaldes, concejales, Gobernadores Regionales y consejeros regionales.



En la elección primaria en Punta Arenas, postulan tres candidatos de distintos sectores y partidos políticos para alcanzar un candidato único de la centro izquierda que compita en octubre contra el actual Alcalde Claudio Radonich de Renovación Nacional.



Tres candidatos se presentan a esta primaria: Verónica Noelia Aguilar Martínez, actual concejala independiente, apoyada por el Partido Radical de Punta Arenas; Cristian Ariel Gallardo Castro del Partido Socialista apoyado por el Partido Demócrata Cristiano y Dalivor Pavel Eterovic Díaz, concejal del Partido Comunista, apoyado por el Frente Amplio, Convergencia Social y el PC y además con el apoyo de militantes del PPD, del PS y del PDC.

En esta oportunidad, el voto es de carácter voluntario: los ciudadanos no están obligados a participar y, en caso de no hacerlo, no deberán pagar una multa.



El siguiente es el facsímil del voto para las primarias: