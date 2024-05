Emergencia por corte en el suministro: AGUAS MAGALLANES comienza a producir agua potable en Puerto Williams



– La empresa señaló que esto permitirá tener autonomía en el llenado de estanques, sin necesidad de trasladar agua desde Punta Arenas, abasteciendo a la comunidad mediante camiones aljibes. Ante los plazos del restablecimiento del servicio, el gerente zonal de clientes de la compañía, Miguel Gatica, señaló que “mantenemos la condición de indefinido. Esperemos el miércoles de la próxima semana tener ya agua potable en los estanques, estar produciendo, pero todo está limitado a los trabajos que hoy día estamos haciendo en la captación”.

– Tras el arribo de 150 mil litros de agua potable en la barcaza naval “Elicura” y el ferry Yaghan, se han dispuesto 22 puntos para abastecer a la comunidad. Autoridades del Cogrid Provincial hicieron un llamado a racionar este recurso hídrico de buena manera.

Al cumplirse el quinto día de emergencia en Puerto Williams producto del corte en el suministro de agua potable a causa del desborde del río Róbalo, Aguas Magallanes, empresa que opera este servicio y que vio afectada su sistema de captación, informó que ha vuelto a producir este vital elemento de manera potabilizada.

Este hecho, informado a las autoridades que integran el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial, permitirá iniciar el llenado de los estanques de manera local para luego abastecer a la comunidad a través de camiones aljibes, mientras se continúa trabajando en los daños a la infraestructura causados por la crecida del río.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien encabeza dicho Cogrid, catalogó este último avance como una excelente noticia. “Hoy día, que podamos producir, significa que tenemos autonomía para poder tener nuestra agua potable y distribuirla principalmente en los camiones aljibes hasta poder recuperar la red”, sostuvo.

Por su parte, el jefe zonal de clientes de Aguas Magallanes, Miguel Gatica, detalló que “gracias al esfuerzo que hemos estado realizando junto a las autoridades, al día de hoy (sábado) en la mañana, ya pudimos empezar a producir agua potable en forma local. Con esta agua potable podemos empezar a garantizar el reparto a través de camiones aljibes, garantizando que la aducción esté operativa y no tengamos ningún problema para producir agua potable. La comunidad puede estar tranquila que el agua no es necesaria traerla desde Punta Arenas, sino que la podemos producir nosotros de forma local”.

En cuanto a un plazo para restablecer el suministro de este recurso hídrico de manera normal para la comunidad, el ejecutivo mencionó que “mantenemos la condición de indefinido. Esperemos el miércoles de la próxima semana tener ya agua potable en los estanques, estar produciendo, pero todo está limitado a los trabajos que hoy día estamos haciendo en la captación”.

Respecto a esta última infraestructura, Gatica señaló que, pese al rebalse producido y tras las labores de limpieza en ella, se observó que está en óptimas condiciones de manera general. “Lo que sí, una de las compuertas se dañó. Mandamos a hacer una pieza a Punta Arenas, hicimos las coordinaciones con las autoridades y logramos traer estas piezas a Puerto Williams. Hoy estamos trabajando en habilitar esas piezas y poder habilitar una compuerta que se había dañado”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el trabajo continuo del personal del municipio que encabeza, Armada de Chile y Aguas Magallanes, en las labores de aislamiento y limpieza de la captación. Además, informó que se han dispuesto 22 puntos de abastecimiento de agua potable en bins para la comunidad, así como también una piscina autosoportante con agua sanitaria. Todas estas fuentes están siendo permanentemente analizadas por la Oficina Provincial de la Seremi de Salud de manera aleatoria, para asegurar su consumo.

“Nuestro llamado es a racionar el agua. Hemos estado entregando agua potable en estos puntos que hemos indicado. Lo que esperamos ahora es seguir trabajando en terreno con la Armada, con la gente de Aguas Magallanes, esperando poder sanear prontamente y restablecer el agua potable a más tardar el día miércoles de la próxima semana, que sería algo muy auspicioso para lograr que la comunidad tenga este restablecimiento local”, dijo el edil.

La delegada Muñoz coincidió con el alcalde en el llamado a usar de manera adecuada el agua potable. “Llamamos a los vecinos a hacer un uso reservado, de cuidado del agua, hasta que esto se solucione. Agradecemos toda la voluntad y también todo el trabajo que se ha hecho”, señaló.

Asimismo, la máxima autoridad provincial dijo que los 70 mil litros de agua potable trasladados por la barcaza naval “Elicura” y los otros 80 mil del ferry Yaghan, fueron descargados sin inconvenientes por parte de personal y carros de la Primera Compañía de Bomberos “Arturo Prat” y la Municipalidad de Cabo de Hornos, y contó con análisis para verificar su potabilidad por parte de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud. Este vital elemento fue transferido a la planta de Aguas Magallanes y los bins dispuestos según la necesidad.

Por último, el comandante del Distrito Naval Beagle (Disnabe) y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Luis Bustos, recalcó la comprometida colaboración de su personal, así como también de la Tercera Zona Naval. “Lo importante acá es recuperar a la brevedad el vital recurso del agua potable para el bienestar de la población y también, que no es menos importante, minimizar el riesgo de enfermedades o el riesgo sanitario en general dentro de la comunidad”, agregó.

Cabe recordar que en la mañana del martes 14 de mayo pasado, ocurrió un desbordamiento en la captación de agua del río Róbalo producto de las intensas lluvias y deshielos, arrastrando material de sedimento y árboles desde zonas altas del homónimo valle. Esto provocó el rebalse y obstrucción de la bocatoma, dejando sin suministro de agua potable para la población. La emergencia, que inmediatamente activó el Cogrid comunal, posteriormente escaló a nivel provincial y regional. Igualmente, a raíz de estos hechos, Senapred declaró emergencia comunal en Cabo de Hornos, la que se mantiene en la actualidad. Asimismo, la Seremi de Salud de Magallanes y Antártica Chilena declaró Zona de Riesgo Sanitario en Puerto Williams por la falta del recurso hídrico.