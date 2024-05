Gremios del Turismo de Magallanes rechazan categóricamente la propuesta de nuevas tasas gubernamentales

Los gremios del Turismo de Magallanes manifestaron su oposición a la reciente propuesta gubernamental sobre la implementación de nuevas tasas al sector. Señalan que esta propuesta fue revelada a través de comunicados oficiales y medios de comunicación sin realizar una consulta previa a los principales afectados.

“Rechazamos firmemente esta iniciativa, ya que nunca fuimos consultados ni participamos en su formulación, como nos indican nuestras autoridades. Exigimos ser incluidos en la elaboración de cualquier proyecto que afecte al sector, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto al país como al desarrollo del turismo, asegurando un verdadero compromiso del Estado con nuestro crecimiento y competitividad”, comentó Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos, HYST.

«Esta iniciativa, conocida solo a través de filtraciones mediáticas, no solo nos deja fuera del proceso de decisión, sino que además amenaza directamente la sustentabilidad y competitividad de nuestra industria. Pedimos transparencia y participación efectiva en cualquier medida que nos afecte directamente “, afirmó Andres Gader, presidente Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales.

Asimismo, destacaron la ausencia de inversión estatal significativa en la promoción del turismo post pandemia, a pesar del papel crucial que juega la industria como motor de desarrollo nacional. “El Estado debe reconocer al Sector del Turismo como un verdadero motor de desarrollo nacional, reflejando esta importancia en la asignación de presupuestos. Hasta la fecha, los fondos destinados al sector no han alcanzado los niveles previos a la pandemia. A pesar de la reactivación post pandemia, el Estado no ha realizado inversiones significativas en la promoción turística, dejando al país en desigualdad competitiva con otros países de la región, lo cual se constata con el número de llegadas de visitantes y ahora quiere traspasar al privado una responsabilidad que recae en el estado, que además de aplicar una tasa, debemos administrar, esto no corresponde”, resaltó Paola Milosevic, presidenta de Austro Chile.

«La propuesta de cargar estas tasas sobre el sector privado solo añadiría una carga administrativa injusta, perjudicando principalmente a los actores formales y beneficiando a los informales. Las grandes agencias de viaje y las plataformas de reservas online promocionan alojamientos informales, sin ningún tipo de control por parte del estado, permitiendo la informalidad y la evasión fiscal. Un enfoque más lógico sería priorizar la formalización del sector antes de imponer nuevas cargas fiscales. En Punta Arenas, por ejemplo, más del 60% de los alojamientos ofrecidos en diversas plataformas online, no cuentan con todos los permisos necesarios para operar, lo que indica que es una necesidad urgente. Además, necesitamos transparencia en cuanto a los aportes estatales al sector y la planificación presupuestaria independiente de la recaudación por tasas», resaltó la presidenta de ASATUR, Lilian Riquelme.

Los representantes del turismo critican la falta de un plan claro sobre cómo se distribuirán los recursos recaudados y rechazan la equiparación de la devolución del IVA por compras con la imposición de nuevas tasas, citando la ausencia de estudios que respalden dicha medida.

“Según lo planteado por la información que obtuvimos, el proyecto carece de un plan claro de distribución de los recursos recaudados. Y en ese sentido, rechazamos que estos puedan ser asignados de manera equitativa entre todas las regiones del país, considerando el mayor esfuerzo y los costos administrativos significativamente superiores que implicaría para Magallanes. Además, la implementación de estas tasas haría de Chile un destino más caro comparado con sus vecinos regionales, deteriorando la imagen del país como lugar turístico competitivo”, puntualizó Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo Última Esperanza A.G

Los gremios del Turismo de Magallanes se mantienen firmes en su compromiso de trabajar junto con las autoridades para encontrar soluciones que beneficien a todos, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.