Hidrógeno verde: CORFO abre llamado para impulsar fabricación de electrolizadores en Chile y anuncia Centro Tecnológico en Magallanes









Hasta un 60% por cada proyecto adjudicado con un tope de 10 millones de dólares aportará la Corporación para instalar capacidad de electrólisis en Chile, mientras que el Centro Tecnológico buscará aportar a la transferencia de conocimiento, desarrollo de capital humano y cadena de valor local de la industria en la región de Magallanes y el país.

Punta Arenas, 17 de mayo de 2024. A pocas semanas de presentado el Plan de Acción de Hidrógeno Verde (H2V), Corfo anunció dos iniciativas que buscan dar un nuevo impulso al desarrollo sostenible de esta industria en el país.



En primer término, la apertura del Llamado a Presentar Propuestas (Request for Proposal, RFP) para la fabricación y/o ensamblaje de electrolizadores y sus componentes en Chile. Y, en segundo lugar, la apertura en junio próximo de la licitación para conformar el Centro Tecnológico para la Innovación en Hidrógeno Verde de Magallanes, el primero en su tipo en el país, con el objetivo de dar soporte científico-tecnológico y desarrollar capacidades humanas a esta nueva actividad productiva.



De acuerdo con lo informado por el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, “ambos instrumentos forman parte de la hoja de ruta que se venía trabajando entre el mundo público y privado en el Programa Transforma H2V de Corfo y que hoy están plasmados en el Protocolo de Colaboración de Magallanes entre las empresas desarrolladoras locales, y los Gobiernos Central y Regional”.



Benavente agregó que el Centro Tecnológico es una iniciativa que se enmarca también en el Programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), liderado por el Ministerio de Economía y financiado por Corfo, mientras que el llamado a propuestas para fabricación de electrolizadores se financiará con recursos provenientes de los contratos de explotación de las pertenencias de litio de la Corporación en el Salar de Atacama, destinados a impulsar el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología, innovación, u otros procesos habilitantes para hidrógeno verde y sus derivados.



Pacto de Magallanes



Estos anuncios se realizaron el marco de una nueva sesión del Pacto de Magallanes a la que asistieron los Ministros de Economía, Fomento y Turismo; de Educación y del Trabajo y Previsión Social, y l Subsecretario de Energía, además de autoridades locales y representantes del sector privado vinculado a la industria de hidrógeno verde.



En ese contexto, el Gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies, señaló que “Magallanes y el país tienen una tremenda oportunidad con el desarrollo del Hidrogeno Verde. Hoy a las autoridades nos toca que esta factibilidad sea posible en los próximos años y genere un impacto positivo para nuestra población”.



Por su parte, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, sostuvo que “es importante crecer y ver cuáles van a ser los principales mecanismos para que nuestra economía se desarrolle con fuerza y dinamismo en las próximas décadas, y allí el hidrógeno verde juega un rol fundamental y Magallanes, en particular, va a tener un liderazgo indiscutible en esta materia en Chile y en el mundo”. Agregó que “lo que se necesita para que la tremenda oportunidad de hidrógeno verde genere empleos de calidad, genere encadenamiento productivo, es decir, que las pymes puedan participar con fuerza en esto y, en última instancia, genere desarrollo y progreso en Magallanes, se requiere justamente lo que hemos tenido en la reunión de hoy, en que nos sentamos en una mesa, analizamos los problemas de infraestructura con el sector privado, analizamos las tremendas oportunidades y trabajamos en esta alianza público-privada que es un sello de este gobierno para efectos de aprovechar esta oportunidad de desarrollo”.



El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, relevó que “estamos muy contentos de tener la oportunidad histórica de ir modulando y dándole forma a un proceso de formación de personas, de generación de capacidades humanas, en un territorio que va a ver una expansión de su capacidad productiva, económica y también de desarrollo profesional y personal”. Respecto al rol del Mineduc en esta iniciativa, el ministro Cataldo sostuvo que le corresponderá liderar “cuáles son los esfuerzos que va a hacer el sector educacional por alinear la oferta y la formación, tanto de la educación media técnico-profesional y la educación profesional universitaria, para cumplir con los objetivos de desarrollo”.



Por su parte, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró la instancia. “Creo que es importante resaltar el esfuerzo que se está haciendo en Magallanes por conducir desde el sector público y privado, en colaboración, este proceso de generación de nuevas fuentes de energía. Lo señalo porque estos son procesos de mediano plazo y muchas veces la contingencia y la política nos consume el día a día, pero aquí se está trabajando en un proyecto para la región, para el país, que es de crecimiento mayor. Y en eso el liderazgo del gobernador Jorge Flies ha sido fundamental y lo resalto porque, a partir de la firma del pacto de Magallanes, encabezada por el Presidente de la República, se busca abordar distintos problemas que han estado presentes en la región”.



Finalmente, el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, enfatizó que “el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es fundamental para lograr nuestras metas de carbono neutralidad, la descarbonización y la transición energética, y es importante para lograr una mayor diversificación y sofisticación de nuestra industria y de nuestro desarrollo productivo sostenible. Por esto, hemos desarrollado una política de Estado, que para el gobierno del Presidente Boric es una prioridad. Esta prioridad se materializa por una parte en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, y se expresa también en el Pacto de Magallanes, que reúne a distintas autoridades y a los desarrolladores de proyectos para mostrar los avances necesarios para impulsar esta industria en la región”.



El Centro tecnológico de H2V en Magallanes



“La Estrategia Nacional de Hidrógeno y su Plan de Acción 2023-2030 buscan incentivar la transferencia de conocimiento y contribuir al desarrollo de la industria de hidrógeno verde. En ese contexto, Corfo ha dispuesto en estos últimos años de más de una decena de instrumentos de incentivo de distinta naturaleza para apoyar el desarrollo y consolidación de una industria de hidrógeno limpio para cubrir la demanda interna y alcanzar nuestras metas de descarbonización y al mismo tiempo suplir a los mercados internacionales”, señaló el titular de Corfo.



El Centro Tecnológico para la Innovación en Hidrógeno Verde en Magallanes tendrá la misión de incentivar y acelerar la adopción y desarrollo de productos y servicios basados en I+D+i mediante pilotajes, escalamiento y formación de capital humano que den respuesta a las necesidades de la nueva industria. Las instituciones que postulen al cofinanciamiento de hasta 6 mil millones de pesos (en seis años) deberán proponer planes estratégicos que permitan que el centro se constituya y se proyecte en el tiempo como “referente en el impulso y desarrollo de tecnologías avanzadas relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución y aplicaciones del hidrógeno verde, sus derivados y su cadena productiva, desempeñando un papel central en la descarbonización de sectores productivos estratégicos en el marco de un desarrollo productivo sostenible de la región y del país”.



Podrán postular personas jurídicas nacionales que posean las capacidades críticas para la ejecución de las iniciativas postuladas, tales como centros tecnológicos, universidades y/o empresas de base tecnológica, responsables ante Corfo por la ejecución del proyecto. Los participantes de la propuesta seleccionada deberán contribuir al cofinanciamiento del proyecto mediante aportes pecuniarios y/o valorizados. La adjudicación se conocerá en noviembre de este año.



Electrolizadores en Chile



Según un estudio encargado por el BID y Ministerio de Energía, considerando los proyectos en portafolio anunciados por las empresas, se instalarán aproximadamente 12,8 GW de capacidad de electrólisis para 2030 entre la región de Antofagasta y la de Magallanes. En tanto, el Banco Mundial y el Hydrogen Council proyectan que para 2030 se espera un incremento de entre 40 y 45 millones de toneladas en el suministro mundial de hidrógeno bajo en emisiones, pero para alcanzar esas cifras, se requiere aumentar la capacidad global de fabricación y ensamblaje de electrolizadores.



La capacidad actual de fabricación de estos componentes fundamentales para la producción del H2v asciende a cerca de 19 GW por año, de los cuales alrededor del 40% se encuentra en China y según estimaciones de la IEA, la capacidad mundial de fabricación podría alcanzar entre 130 y 155 GW por año en 2030. El 25% de los planes de expansión no han indicado la ubicación específica de las plantas, lo que significa que la distribución geográfica podría variar dependiendo de las políticas de apoyo para estimular la demanda y fabricación local de electrolizadores, el avance en el desarrollo de proyectos de gran escala, posicionamiento estratégico en mercados emergentes, entre otros factores.



En 2023, Corfo lanzó un llamado a presentar información (Request for Information, RFI) y recibió seis expresiones de interés para la instalación de plantas de fabricación de electrolizadores de entre 500 a 1.000 MW de capacidad por año, con inversiones estimadas entre USD 50 millones y USD 100 millones, en tecnologías de electrolizadores alcalinos (ALK), de membrana polimérica protónica (PEM) y de óxido sólido (SOEC).



Benavente explicó que ahora Corfo hace el llamado a la segunda fase de esta iniciativa, ya para recibir propuestas concretas de instalación de fábricas y ensambladoras de electrolizadores y sus componentes en suelo nacional, de modo de avanzar en abrir oportunidades también a empresas nacionales interesadas en integrarse a esta nueva área de negocio a través de asociaciones con las más de 50 empresas internacionales de diferentes escalas que hoy están en este mercado. Abordaremos así una de las acciones definidas en la Hoja de Ruta del Programa Transforma Magallanes. Hemos visto que las plantas de gran escala que ya están en construcción en el mundo han instalado electrolizadores de varios proveedores, creemos que los desarrolladores en Chile harán lo mismo”.



Con este nuevo llamado, Corfo busca —en el primer año de implementación— contar con los respectivos estudios de factibilidad e impactos ambientales, así como la identificación de cadenas de suministros y potenciales clientes. Ya en una segunda etapa se espera el ingreso de las fábricas al SEA, estudios de ingeniería y acuerdos comerciales que den viabilidad al proyecto, para luego pasar a las etapas de consolidación para las primeras plantas ya operando en un horizonte que no supere los 5 años. Corfo destinará para ello el cofinanciamiento de hasta un 60% por cada proyecto con un tope de USD 10 millones.



Para mayor información sobre ambas iniciativas, visitar el sitio web de Corfo (www.corfo.cl)