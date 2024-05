Innovación tecnológica en Magallanes | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Amigos y amigas. Esta semana estuvo llena de buenas noticias, que no fueron suficientemente difundidas, o explicadas en los medios. Estas buenas noticias provienen de políticas públicas, que buscan definir la ruta de Chile para las próximas décadas, y que en su génesis e implementación cuentan con apoyo político transversal.

Me refiero al lanzamiento efectuado en Magallanes, del concurso público para la formación del Centro de innovación tecnológica en Hidrógeno Verde. La iniciativa forma parte del Plan de acción de Hidrógeno verde, presentado recientemente en Santiago. Pero ¿De dónde proviene este plan, y cómo se gestó? El Hidrógeno verde, ha sido definido como una alternativa viable, para reducir las emisiones de efecto invernadero, y contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU.

En Chile, los sucesivos gobiernos han identificado las oportunidades que se abren para el país, debido al alto potencial, para producir Hidrógeno, en base a energías renovables. En especial energía solar en el desierto de Atacama, y energía eólica en las vastas planicies magallánicas. Es así como durante la segunda administración del presidente Piñera, se convocó a un consejo asesor para la elaboración de la estrategia nacional de Hidrógeno Verde. Este consejo estuvo constituido por el presidente Ricardo Lagos, por el ex ministro de Medio ambiente Marcelo Mena, por la ex ministra de energía Vivianne Blanlot, el cofundador de SistemaB, Marcelo Muñoz, la fundadora del observatorio de gasto fiscal Jeannette Von Wolfersdorff y el académico Klaus Schmidt-Hebbel. En esa oportunidad se desarrolló un proceso a través de mesas técnicas, mesa ciudadana y una mesa interinstitucional, entre abril y octubre de 2020. Para concluir en noviembre de 2020, cuando el ministro de energía de la administración Piñera, Juan Carlos Jovet, lanzaba la estrategia nacional de Hidrógeno verde. Esta incluía un plan de acción para el período 2020-2023.

La Estrategia nacional de Hidrógeno verde, constituye un esfuerzo país. El gobierno del presidente Boric, asumió la tarea de generar el nuevo plan de acción para el período 2023-2030. Para este fin designó un Comité estratégico, constituido en julio de 2023. El comité es dirigido por la presidenta Michelle Bachelet, e integrado por el gobernador de Magallanes y de la antártica chilena Jorge Flíes, por el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz, por el ex ministro de energía Juan Carlos Jovet, por el ex ministro de Obras públicas, Hernán de Solminihac, la rectora de la Universidad de Chile Rosa Devés, la directora del Instituto de Libertad y Desarrollo Bettina Horst, la directora de Universidad de Concepción en Santiago Marcela Angulo, la investigadora y académica Cristina Dorador, Anahí Urquiza investigadora del Centro de ciencias del clima y la resiliencia. Estas diez personas representan un amplio espectro, que expresan la diversidad de ideas y cosmovisiones, a la vez que incorporan directamente a los representantes del territorio, donde se instalará esta industria.



El Comité Estratégico para el Hidrógeno verde, se reunió en 6 ocasiones entre julio y noviembre de 2023, e hizo entrega oficial al ministro de Energía de sus orientaciones estratégicas en diciembre de 2023. Dentro de estas orientaciones se elaboró imágenes objetivo de cinco dimensiones: Ambiental, Internacional, Económica, Capital humano y desarrollo tecnológico, y Ciudadanía. Estas dimensiones constituyen el marco en torno al cual, se desea impulsar la industria del hidrógeno verde y derivados.

El Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 fue elaborado tras un extenso proceso de participación ciudadana, del mundo productivo, de la academia y centros de estudio, y participación interministerial. Está estructurado en ocho líneas de acción: gobernanza, habilitación y promoción del mercado, infraestructura habilitante, participación, información y educación, sistema de permisos, sustentabilidad de la industria, despliegue territorial, desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades, posicionamiento internacional. En torno a estas líneas de acción se proyecta ejecutar 111 medidas, en un notable esfuerzo de planificación multisectorial, y de los gobiernos regionales.

Chile, se encuentra en una condición inmejorable, para aprovechar la oportunidad con las energías renovables, la estrategia nacional de Hidrógeno verde de 2020, y los planes de acción de 2020-2023 y el recientemente presentado de 2023 a 2030, constituyen una muestra de lo que podemos lograr como país, cuando trabajamos todos en pos de un mismo objetivo. En Magallanes, hemos visto esta semana, como se van concretando las medidas del plan de acción, el lanzamiento que hizo el Vicepresidente ejecutivo de CORFO, del concurso para el Centro de innovación tecnológica en H2V, en Magallanes, compromete a los actores públicos, a la industria, y al mundo académico y de centros de estudios. Por su parte el gobierno regional de Magallanes y de la antártica chilena, ya hace lo propio, a través de la planificación de inversiones en infraestructura, para los próximos diez años, con el plan de desarrollo de zonas extremas, pronto a ver la luz.

Es notable, y esperamos por el bien de Chile, que se vuelva la norma, que dos gobiernos sucesivos de distinto sello, hayan impulsado esta política pública. Honra lo mejor de nuestra política, que el consejo consultivo de 2020, fuera liderado por el presidente Ricardo Lagos, y que el comité estratégico de 2023, sea liderado por la presidenta Michelle Bachelet. Es lo que Chile necesita para alcanzar el desarrollo, dejar las diferencias partidistas de lado, cuando se trata de objetivos compartidos. Hoy estamos en una condición inmejorable, con el giro del mundo hacia la electromovilidad, y la demanda de Cobre, que tiene a nuestro principal recurso minero, en un nuevo súper ciclo de alto precios. También es nuestra oportunidad de aprovechar nuestra inmensa riqueza en Litio. En nuestra historia sabemos, de oportunidades desaprovechadas, hoy podemos hacer las cosas distintas, porque contamos con una base de conocimiento, de expertise, de capacidades de gestión tanto en el mundo público, como privado, que era desconocida a comienzos del siglo XX. Nuestro acervo de conocimiento, y de ciencia aportando datos, acerca del cambio climático, acerca de la importancia del medio ambiente, nos permiten hoy planificar proyectos sostenibles, económica, social y medio ambientalmente.

Hemos tenido buenas noticias esta semana en Magallanes, y esperamos que pronto podamos desde la región más austral del planeta, dar buenas noticias a Chile y al mundo.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 20 de mayo de 2024.-