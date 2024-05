La apuesta turística del Alcalde José Gabriel Parada para la ciudad de Porvenir

La impronta turística que está intentando impregnarle a la capital de Tierra de Fuego la administración del alcalde José Gabriel Parada Aguilar es fuerte y constante. Varios puntos de proyectos marchan en simultaneo a los fines de que la comuna empiece a ser mirada con otros ojos y, quienes la visiten, se sientan seducidos a recorrerla, descubrirla y, por qué no, a pernoctar en ella.

Al respecto, el jefe comunal marcó ciertos rumbos a seguir si se quiere lograr tal objetivo, proyectando en un futuro no muy lejano el mote turístico que Porvenir puede alcanzar.

“Estamos apostando a desarrollar el tema turístico, nos estamos preparando para lo que va a ser Yendegaia en 4 o 5 años más al sur de la isla que sabemos que va a venir un flujo de turistas no solamente nacionales sino de otras latitudes a visitar estos panoramas que son fantásticos de belleza natural, y por supuesto que nosotros no queremos ser el paso sino ver de que los turistas pernocten y de ahí salgan al sur de la isla”, comentó y enfatizó en la necesidad de crear las condiciones óptimas para que esto suceda.

“Para eso hay que crear infraestructura, recursos humanos, recuperar nuestra bahía, la costanera. Estamos con proyectos en las caballerizas, los estromatolitos, estamos invirtiendo recursos en el cementerio para que se transforme”, detalló el alcalde, asegurando que lo bueno hay que copiarlo, tal es el caso de Punta Arenas donde su cementerio es un lugar de paso obligado por los visitantes.

A su vez, reafirmó que todas estas iniciativas suman a la reactivación económica donde el beneficio es total. Asimismo, en lo referido a la preservación patrimonial, el edil sostuvo que:

“Nuestro socio estratégico es el Ministerio de la Vivienda a través de algunos proyectos que ya tenemos. Mediante el plano regulador que se está actualizando ya se identificaron 37 viviendas en condiciones de reparar, hay muchas que están siendo habitadas, entonces queremos restaurarlas y ubicarlas dentro de un circuito turístico de la ciudad”, recalcó.

Y remarcó que “somos una comuna pequeña en cuanto al casco histórico y esas casas – a restaurar – están dentro de ese radio, entonces no es difícil trabajo por eso sirve para cuidar, para proteger, pero también para vender nuestra imagen como una comuna no solo turística sino patrimonial”, advirtió.



En ese mismo sentido, pero en alusión a aquellos sectores que se encuentran fuera del centro de la comuna, Parada Aguilar también señaló que se trabaja en ellos, dándole la importancia debida una pata igualmente importante en cuanto al armado de esta “mesa turística”.

“Hay estancias que mantienen intacta su infraestructura, hay dueños que se han preocupado en seguir manteniéndolas, entonces ahí también hay una recuperación. Hay iniciativas privadas, es decir toda una simbiosis de ciertas actividades que permiten el desarrollo de estos inmuebles”, expresó.

Sobre el escaso peso de la Cámara de Turismo, el edil fue claro a la hora de incentivar en su reorganización, ocupando un rol preponderante en una materia de suma relevancia para el municipio como se ha venido evidenciando con el turismo.



“En estos momentos está en receso, estamos incentivando que se vuelvan a organizar y tengan presencia como en años anteriores en el sentido de ser la voz cantante de del sector y a la vez poder tener un interlocutor válido en el desarrollo de políticas públicas. Aquí en la comuna no está desarrollado el tema del guía turístico, entonces hay necesidades palpables en el sentido de crear capital humano para que, junto con la infraestructura se pueda desarrollar la industria del turismo. Nosotros como país y región tenemos que hacer el esfuerzo ahora, vemos como el lado argentino ya están haciendo muchas actividades, están desarrollando el potencial, casi siempre estamos llegando un poquito atrasado en poder afianzar la soberanía turística”, señaló la primera autoridad comunal de Porvenir.