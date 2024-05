Primarias 2024: Servicio Electoral publicó nómina definitiva de vocales de mesa | Ultimo día para difundir encuestas

Se aproximan las elecciones Primarias del 9 de junio y desde el SERVEL está todo preparado, considerando que tras una semana de haber publicado la nómina oficial de vocales de mesa para este proceso, la entidad actualizó el listado, luego de que se excusaran aquellas personas que no podían realizar esta función.

A partir de esta fecha ya no habrá más modificaciones en el listado de vocales de mesa y además, esta jornada es la última en la que se puede hacer divulgación de encuestas sobre los posibles resultados del proceso electoral.

Para revisar si has sido designado como vocal de mesa, puedes hacerlo a través de la plataforma oficial del Servicio Electoral.