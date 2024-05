Según lo planificado, el domingo 2 de junio Censo finaliza visitas a viviendas en las primeras 179 comunas del país

En estas comunas ya no habrá personal del Censo visitando las viviendas para ser censadas, pero sí continuarán con stand de apoyo para Censo en Línea durante todo el mes de junio.

Las personas de todas las comunas del país que aún no han sido censadas pueden llamar al Fono Censo 1525 para acceder al Censo en Línea.

En el marco de la tercera fase del Censo de Población y Vivienda 2024, el domingo 2 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) finaliza las visitas a viviendas en 179 comunas del país.

Es muy importante señalar que, a contar del lunes 3 de junio, en estas comunas ya no habrá personal operativo de Censo visitando las viviendas. Atendiendo la inquietud sobre los temas de seguridad, el INE mantendrá actualizado en la plataforma web www.censo2024.cl un mapa del país con las comunas que ya no serán revisitadas por las y los censistas.

Cabe recordar que las personas de todo el territorio nacional, que aún no se han censado, pueden hacerlo en el Censo en Línea hasta fines de junio. Para acceder al Censo en Línea deben llamar al Fono Censo 1525, o también pueden visitar los stands de apoyo desplegados en las distintas comunas del país.

Al respecto, el director nacional del INE, Ricardo Vicuña, reiteró el llamado a la población que aún no ha respondido el cuestionario censal. Recordó que “todos los habitantes de Chile necesitamos de los datos que nos aporta el Censo. Por eso, no solo agradecemos la colaboración de quienes ya han cumplido con su tarea de responder el Censo, sino que apelamos a ese mismo sentido cívico para que las personas que no han sido censadas aún llamen al Fono Censo para acceder al Censo en Línea”.

Las personas que responden el Censo en Línea reciben un comprobante de cuestionario como confirmación de que su vivienda fue censada, el que puede ser exhibido como medio de verificación. Este comprobante llega al correo asociado al Censo en Línea una vez completado el cuestionario.

Hay que hacer presente que la ley 17.374 que rige al INE establece que los habitantes del país deben proporcionar los datos requeridos para el operativo censal. La misma ley establece el secreto estadístico, es decir, que los datos que recopila el INE son confidenciales y su uso es solo con fines estadísticos.

Más información en www.censo2024.cl