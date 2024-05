SERNAC anunció patrocinio no económico a proyecto que busca llevar a la pantalla grande un film basado en el “Caso La Polar”

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) anunció su patrocinio no económico al proyecto que busca llevar a la pantalla grande un film basado en el “Caso La Polar”; un complejo esquema de repactaciones unilaterales que la entidad fiscalizadora abordó entre los años 2010 al 2013.



“Que se acabe todo” se titulará el film, que está ad portas a rodarse, y aunque gran parte de su financiamiento se ha conseguido con fondos nacionales e internacionales, también se encuentran en fase de recaudación de fondos y busca generar una trama ficcional inspirada en el emblemático caso que remeció al país.



Recordemos que la figura del patrocinio es una instancia de apoyo no económico para proyectos que buscan fomentar ciertos principios, valores o actividades que Servicio Público, para el caso del Estado, quiere promover. Es importante no confundir esto con la idea de “auspicio” que involucra un aporte económico, lo que no es el caso de lo que ha otorgado SERNAC.



Esta producción buscará exponer y reflexionar sobre conductas atentatorias contra los derechos de los consumidores, relacionadas a uno de los casos de abuso más significativos de la historia reciente de Chile, en que la reconocida empresa realizó repactaciones unilaterales de deudas sin el consentimiento de sus clientes.



El proyecto fílmico, habilitó ya el espacio de “crowdfunding”, es decir, recibiendo financiamiento colectivo ciudadano, es dirigido por Moisés Sepúlveda y protagonizado por destacados actores como Paulina García, Francisco Melo y Benjamín Vicuña.



En palabras del Director del proyecto, Moisés Sepúlveda: “La narrativa no solo se centra en el actuar ilegítimo en contra los consumidores, sino que también busca fomentar un diálogo sobre la integridad y la transparencia en el mundo empresarial. A través de esta historia también se pretende reflejar la voz de las miles personas consumidoras afectadas y resaltar la importancia de la protección de sus derechos.”



El llamado “Caso La Polar” es ampliamente conocido por las malas prácticas de la empresa en años anteriores y que afectaron a miles de consumidores mediante repactaciones de deuda sin autorización. Desde el descubrimiento de estas irregularidades en 2010, el SERNAC lideró una serie de acciones legales y mediaciones colectivas para proteger a los consumidores afectados y asegurar que reciban compensaciones justas.



¿Por qué SERNAC patrocinará la película?

A juicio de SERNAC este proyecto cultural debiera ejecutarse debido a que se fundamenta en varios aspectos clave para el Servicio, como el fomento al conocimiento de la Ley del Consumidor, junto con ser una valiosa herramienta educativa para difundir los derechos de los consumidores, además de exponer las malas prácticas y conductas infraccionales que el SERNAC busca inhibir y combatir.



SERNAC apoyará la difusión del proyecto a través de sus canales oficiales, y también proporcionará orientación sobre la normativa de protección al consumidor a los productores del film, además de facilitar el acceso a instalaciones para la grabación de escenas específicas, previa coordinación.



El Director Nacional de SERNAC, Andrés Herrera, expresó: «Este proyecto cinematográfico es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la importancia de integridad en el ámbito empresarial, y para recordar a los consumidores que sus derechos son intransables.» Además, recalcó la importancia de esta revisión histórica que permite reconocer los avances y desafíos que aún subyacen en la protección de los derechos de los consumidores y sobre más y mejores facultades para las instituciones como SERNAC.



Si quieres reconstruir la historia oficial del “Caso La Polar” que lideró el Servicio Nacional del Consumidor, puedes revisar la cronología de los hechos acá.