Trabajadores conmemoraron el 1° de Mayo en el Sindicato ENAP de Magallanes

En un acto al que asistieron autoridades regionales, el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic, los SEREMIS de Transportes, Bienes Nacionales, Culturas, de la Mujer, de Justicia y DDHH, la diputada Javiera Morales, la concejala Verónica Aguilar y numerosos representantes de gremios y sindicatos se conmemoró este miércoles 1° de Mayo el Día Internacional de los Trabajadores en la sede del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, en el centro de Punta Arenas.

El Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes se encontraba cubierto de lienzos en protesta por los recientes despidos realizados por la empresa petrolera en nuestra región.

.

Tras dos números artísticos en los que intervinieron artistas como el Colectivo Musical Musai y Juan Castro, la Presidenta de la CUT Pamela Gotta presentó en su discurso las principales demandas de la central sindical magallánica.

En su discurso, Pamela Gotta hizo un recuento de las reivindicaciones sociales de los años recientes señalando: «Desde las movilizaciones de octubre de 2019 se ha buscado deslegitimar la articulación y movilización social como expresión del descontento por la falta de avance de las reformas que el pueblo de Chile por décadas ha demandado para generar mejores condiciones de vida. Hasta ahora hemos visto cómo la derecha y los grupos empresariales se empeñan en la profundización de la crisis política, social y económica con el objetivo de entrampar el proceso de reformas que Chile demanda y necesita.

Hemos visto que a partir de las experiencias y del rumbo de los procesos constitucionales que se han vivido en los últimos dos años, la política se ha expresado a través de un actuar sectario, elitista y conservador. Lo que se manifiesta en el chantaje y obstrucción permanente de la oposición política y empresarial, que profundizan la brecha entre la política y la gente. Esto ha provocado una profunda crisis que se expresa en la falta de avance en políticas públicas y sociales que vayan en beneficio de las grandes mayorías nacionales y sus principales necesidades. Nuevamente, el costo de la crisis lo pagan las y los trabajadores, las pymes y los más necesitados del país.»



La dirigenta expresó además cuáles son las principales demandas de los trabajadores en el presente: «Es por esto mismo que la Central Unitaria de trabajadores, hace presente parte de sus demandas, donde; Exigimos un salario VITAL, que realmente cubra las necesidades básicas de nuestras familias, que sea parte de una política salarial integral que asegure que nunca más, un trabajador y trabajadora, reciba un salario que esté por debajo de la línea de la pobreza, que acorte las brechas de desigualdad. Donde el empleo de calidad es fundamental para terminar con la injusticia social.»



«Demandamos un plan de formación y empleo, donde la capacitación sea una herramienta fundamental para combatir el desempleo… donde se hable de transición justa y podamos asegurar el bienestar laboral a las mujeres y jóvenes y así, sacar a nuestro país del estancamiento económico.»



Y agregó: «Hay que terminar con los abusos. Es hora, que los que más ganan contribuyan, en justa medida al desarrollo del país, y con esos recursos se garanticen nuevas y mejores políticas sociales.

Es urgente… y por eso exigimos, una reforma tributaria que, a través de impuestos a las utilidades, permita un acceso justo y equitativo al bienestar social. Con impuesto a los super ricos. Es tiempo de terminar con la discusión y avanzar hacia una ley de pensiones que entregue una jubilación digna. Llevamos 12 años discutiendo el tema de pensiones. Hay que aprobar una ley que cree una institución pública y que termine con las desigualdades y abusos del sistema de AFP. El 6% debe ir a un fondo solidario, porque cada peso que se le entrega a las AFP’s, es fortalecer un modelo que no ha entregado, ni va a entregar mejores pensiones.»



Pamela Gotta hizo un planteamiento crítico del actual momento social y político: «En el parlamento hay leyes en materia de trabajo que están descansando y entrampándose, que son urgente para las y los trabajadores, como la eliminación del despido por necesidad de la empresa y asegurar la indemnización por años de servicio a todo evento. Otras leyes se están discutiendo y vemos con preocupación los graves errores que contienen, por eso exigimos el retiro del proyecto de sala cuna universal, que, como está hoy escrito, va a terminar con la educación inicial de nuestros niños.»



«El Estado empleador tiene el deber de fortalecer la función y el empleo públicos, que son los pilares indispensables para servir mejor a la ciudadanía. El Gobierno debe garantizar hoy un diálogo más fluido y cumplir los compromisos adquiridos con el sindicalismo.»



«Estamos obligados como sociedad en fortalecer el sistema educacional. La educación es el pilar sobre el cual se construyen las sociedades desarrolladas y estamos en deuda, con cada persona que quiere progresar, a la cual solo le ofrecemos la precariedad de un sistema imperfecto. Los cambios en el sistema educacional son urgentes, necesitamos un mayor financiamiento a la educación pública, que nos lleve a tener educación de calidad para todos y todas. Demandamos avanzar hacia una educación no sexista, y una política de educación sexual integral para todos y todas.»



«El sistema neoliberal a establecido la vivienda como un producto de consumo, siendo que es un derecho. Nuestro país está en deuda con miles de familias que no cuentan hoy con un hogar. Necesitamos acelerar la construcción de viviendas dignas, creando y fortaleciendo un Banco de Suelos, que termine con la especulación en los precios de los terrenos construibles. El Estado debe entregar y aumentar el apoyo a las cooperativas y los proyectos autogestionados de los comités de vivienda.

Pero la gran deuda incumplida que tenemos como sociedad, es con el sistema de salud. Es tan precario el sistema, que no logra llegar a todas las personas, dejando a muchos sin atención y cobertura. Estamos hablando de gente que está enferma y que se muere por no tener plata en el bolsillo. Exigimos un sistema de salud, con nuevos mecanismos de financiamiento, que terminen con el lucro y que asegure una atención digna a las y los usuarios del sistema. El salvataje a las Isapres, implica mantener y perpetuar un modelo que nos asfixia y consume gran parte de nuestros ingresos, dejándonos empobrecidos.»



«Lamentablemente, hoy estamos viviendo las implicancias del crimen organizado, penetrando distintos aspectos de nuestra sociedad, atrapando a nuestros hijos e hijas, hermanos y amigos. El delito común cada día es más violento y el de cuello y corbata, está invisibilizado por la corrupción del sistema. Necesitamos avanzar en una política de seguridad pública integral, combatiendo el crimen común, el organizado y el de cuello y corbata. La seguridad parte en nuestros barrios y se requiere de inversión de recursos en una política de seguridad comunitaria, donde las organizaciones sociales tengan un rol preponderante.»



Refiriéndose a la coyuntura política actual originada en la crisis de seguridad e incremento de la delincuencia, la Presidenta de la CUT Magallanes expresó: «Denunciamos el aprovechamiento político electoral, sin pudor de la derecha, que mientras exigen más dotación de fuerza de orden y seguridad, para mejorar las condiciones laborales, de logística y fortalecer la institución de Carabineros, obstaculiza en el parlamento la reforma tributaria, a la cual los empresarios se oponen con dureza e irracionalmente.

El sistema neoliberal ha transformado muchos derechos en productos de consumo, así como la vivienda es fundamental, el transporte debe ser un derecho, no un lujo. Luchamos por un sistema público y justo para todos los ciudadanos en todas las regiones de nuestro país.»



«Pero no olvidemos a las y los trabajadores del transporte público que hoy ven, día a día, como las empresas buscan aumentar sus utilidades a costa de la precarización de las condiciones laborales. Es deber del Estado asegurar condiciones laborales seguras y protección social para las y los trabajadores del transporte. El modelo neoliberal que tanto defiende la derecha y gran el empresariado, usando de escudo a las pymes, para no avanzar en normativas que no les convengan a las grandes empresas, no se preocupa por los pequeños y medianos empresarios, considerándolos como un número en el discurso de derecha, la cual solo legisla para las grandes empresas. Necesitamos más empresarios con sentido y compromiso social y extinguir los “EMPRESAURIOS” del siglo pasado», manifestó Pamela Gotta.



«Es urgente un nuevo modelo de desarrollo centrado en PYMES, para generar crecimiento y empleo, no a través de subsidios, sino que a través de normas que regulen los tratos abusivos de las grandes empresas, mejorar el acceso al crédito y facilitar el pago de deudas. Chile necesita una política industrial de largo plazo, que nos asegure modernización tecnológica, descentralización, empleos de calidad, sueldos dignos, sostenibilidad y protección al medio ambiente.»



«Las demandas del movimiento social, algunas son históricas, algunas fundamentales y otras urgentes como la Negociación Ramal, la cual exigimos al Gobierno que cumpla su compromiso de enviar el proyecto al congreso y le exigimos a los parlamentarios que nos hagan parte seria de la discusión. La negociación ramal, entrega garantías mínimas, protección al empleo y condiciones laborales en cada sector productivo. Contribuye a la distribución equitativa de la riqueza y a fortalecer los derechos de las y los trabajadores«, señaló la presidenta de la CUT.



«Es urgente, ante un escenario tan cambiante del mundo del trabajo, que se entreguen garantías sostenibles en el tiempo, por eso le exigimos al Gobierno que cumpla el compromiso de enviar ahora al parlamento el proyecto de negociación ramal.«



«Compañeros y compañeras, nuestro manifiesto refleja las demandas transversales del movimiento sindical y social, las que nacen de la reflexión y del diálogo, representando la voluntad y la determinación de un pueblo que no está dispuesto a conformarse con la injusticia y la desigualdad.

El manifiesto social es un llamado a la unidad y a la movilización. Este es el Chile que queremos, donde todos tengan un espacio y sean considerados. ..Y quiero decirles a todos y todas que vamos a estar en todos los espacios de poder donde podamos incidir en los cambios estructurales, que Chile necesita.



«¿Es justo luchar por establecer la felicidad humana? Se preguntaba Luis Emilio Recabarren, padre del movimiento sindical.»



«A 100 años de su muerte la respuesta sigue siendo sí. Hoy, Recabarren, miraría desde lejos, o tal vez desde este mismo escenario, como los pobladores, los estudiantes, los pensionados y las y los trabajadores marchan unidos en torno a una lucha común, la justicia social. Con una sonrisa en su rostro escribiría en su diario que hoy, primero de mayo del año dos mil veinticuatro, el movimiento social está unido y cohesionado, luchando con herramientas democráticas por un mejor vivir, por un Chile más justo.»

Colectivo Musical Musai, acto del 1° de mayo de 1024 en Sindicato de Trabajadores ENAP Magallanes.