Tribunal Oral de Punta Arenas condenó por delitos de cohecho agravado perpetrados en 2018 por dos ex funcionarios públicos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó en calidad de autores del delito de cohecho agravado a Christian Marcelo Reyes Manríquez y Gerardo Ignacio Pérez Fromento. Ilícito fue perpetrado en diciembre de 2018.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó ayer miércoles 22 de mayo a Christian Marcelo Reyes Manríquez a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio, 10 años de inhabilitación absoluta temporal en grado máximo para cargos u oficios públicos, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de $4.000.000 y costas, en calidad de autor del delito consumado de cohecho agravado. Ilícito perpetrado en diciembre de 2018.

En fallo unánime (causa rol 64-2023), el tribunal –integrado por los jueces José Octavio Flores Vásquez (presidente), Constanza Sutter Lagarejos (redactora) y Luis Enrique Álvarez Valdés– condenó al acusado Gerardo Ignacio Pérez Fromento a la pena de 5 años de reclusión, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos u oficios públicos e inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos; más el pago de una multa de $4.000.000 y costas, en calidad de coautor del delito de cohecho agravado.

LOS HECHOS ACREDITADOS.

Los hechos acreditados ante el Tribunal se produjeron el 6 de diciembre de 2018, cuando el entonces jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Magallanes, Gerardo Pérez, concertado con Christian Reyes, se contactaron con un contratista, instándolo a postularse a una licitación para el año 2019 para realizar trabajos de reparación en el Complejo Fronterizo Monte Aymond.

En uno de los audios que el Fiscal presentó a los jueces de sala, Pérez le expresa a esta persona que “la licitación se puede ganar, pero si es así un palito mensual se debe ir a la persona que ayuda a ganar la licitación…dura un año pero se puede prorrogar por otro, si la ganas tú serían dos años, o sea dos años hueón ganando buena plata, y a la vez puta, pasando a esta persona mensualmente el palo, aun así y todo, sacai buenas ganancias”.

El contratista implicado fue llamado a declarar y confirmó que la voz del audio correspondía a Pérez, el día que lo contactó.

El acusado, ex jefe de gabinete del ex Gobernador Nicolás Cogler, no asistió presencialmente al tribunal, sino que compareció con mascarilla todos los días, se presentó por “Zoom” y se negó a declarar ni al principio ni al final del juicio. A diferencia de Reyes que sí estuvo en sala y habló delante de los jueces. Una vez conocido el veredicto el defensor Héctor Urbina declinó comentar el resultado del juicio.

Lea aquí el texto completo de le sentencia pronunciada por el Tribunal: