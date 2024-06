61 propuestas del Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2024



1. Elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Subiremos la cifra en cerca de un 30%, sumando 800 nuevas plazas.

2. Para la PDI, presentaremos en octubre un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales desde 950 a 4000, a un ritmo de 250 funcionarios adicionales al año.

3. Adelantaremos implementación de la Ley Llamado al Servicio aprobada el año pasado, que permite la contratación de 115 carabineros en un plazo de cuatro años, para que todos ellos estén disponibles este 2024.

4. Financiaremos el reemplazo por personal civil de 1000 carabineros que hoy desarrollan labores administrativas y de notificación para devolverlos a tareas realmente policiales.

5. Elevaremos la gratificación de riesgo de Carabineros, COP, GOPE, operaciones especiales y pilotos.

6. En el mismo sentido, aumentaremos en un promedio del 50% las asignaciones de riesgo de los efectivos de COP, GOPE, operaciones especiales y pilotos.

7. Ingresaremos un proyecto de ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen efectivamente en la cárcel.

8. Presentaremos el Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria el segundo semestre para enfrentar el aumento de la población penal y su hacinamiento.

9. Seguiremos ampliando a nuevos recintos de todo el país las mejoras del equipamiento en cárceles, como los inhibidores de señales telefónicas que se han implementado en las principales cárceles de la Región Metropolitana.

10. Crearemos el Ministerio de Seguridad a través de un proyecto de ley que ya se encuentra en su etapa final de tramitación en el Congreso.

11. Las carteras de Deporte, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Vivienda y Mujer recibirán recursos a través del Ministerio de Seguridad para dedicarlos exclusivamente a las tareas de prevención del delito. Así aseguramos un trabajo integral e intersectorial que permitan abordar en serio el desafío de la prevención en seguridad contra el crimen organizado.

12. Proyección económica al 2026: al finalizar nuestro mandato la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores.

13. Digitalización de permisos sectoriales: si hace dos años el Estado tenía alrededor de menos de 30 permisos digitalizados, hoy día ya tiene 146, y, antes de fin de año, habremos alcanzado los 200.

14. La nueva Ley de Compras Públicas les permitirá aumentar sus ventas al Estado en alrededor de 300 millones de dólares, con foco especial en las regiones y la innovación.

15. Iniciaremos un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel o ramal.

16. Este mes de junio indicaremos el proyecto de ley de equidad salarial para que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género.

17. Presentamos una ambiciosa cartera de concesiones de obras públicas al 2028 por más de 17 mil 600 millones de dólares, lo cual generará cerca de 48 mil nuevos empleos.

18. Estamos impulsando el proyecto Puerto Exterior San Antonio y también se firmó el Acuerdo por Valparaíso que busca la ampliación del puerto de dicha ciudad.

19. Completaremos el Centro Cultural Gabriela Mistral como fue ideado e iniciado durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet.

20. A través del Programa Buen Vecino, iniciaremos el diseño y construcción de cuatro nuevas plazas sobre la ruta 68 en Pudahuel; y proyectamos construir seis más en las rutas 5 y el eje Américo Vespucio.

21. Transformaremos cinco pasos bajo nivel en lugares para el deporte y el esparcimiento y construiremos dos comisarías de autopistas urbanas: una en Renca y la otra en el eje General Velásquez.

22. Mejoraremos el transporte en regiones a través de su regulación en el Gran Concepción, a lo que se sumará Rancagua, Curicó, Talca, y Temuco. Así se fijará la frecuencia, los horarios y la tarifa, o el pago electrónico que funciona en Chillán y que se expandirá a comunas como Punta Arenas.

23. En 2025, las y los habitantes de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Tiltil, Lota, Coronel y Osorno se podrán desplazar en buses eléctricos.

24. En 2025 Copiapó se convertirá en la primera ciudad de Sudamérica con el 100% de su flota conformada por buses eléctricos.

25. En diciembre de 2024 comenzará a operar el tren entre Llanquihue y La Paloma en Puerto Montt, con paradas en Puerto Varas y Alerce, y decidimos extender el tren en La Araucanía hasta Gorbea, que tendrá su inicio parcial en 2026 y completo en 2028.

26. Presentamos a la ciudadanía y a este Congreso Nacional un Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

27. Enviaremos un proyecto de reforma al impuesto a la renta para financiar el gasto público y cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

28. Construiremos Centros Comunitarios de Cuidados a lo largo de todo Chile, partiendo por Arica y Puerto Saavedra, para llegar a los 100 cuando termine nuestro periodo.

29. En los próximos días presentaremos un proyecto de ley que dotará de un marco institucional al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y reconocerá y garantizará progresivamente el derecho al cuidado, con especial protección a las personas en situación de dependencia y a quienes les cuidan.

30. Instalaremos 70 nuevas oficinas de la Niñez, las que se sumarán a las 199 ya instaladas. Cada comuna del país tendrá una oficina al año 2025, dos años antes de lo estipulado por la ley.

31. Anunciamos la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename.

32. Introdujimos modificaciones al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de adopciones con menores tiempos de espera, gratuito, con un adecuado seguimiento y apoyo a las familias adoptivas.

33. Una nueva modalidad de Cobertura Complementaria que dará a los afiliados a Fonasa más opciones y mejores condiciones si desean atenderse con prestadores privados.

34. Este año estarán operativos 7 nuevos hospitales para los habitantes de Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Curicó, Lonquimay, Villarrica y Quellón, para finalizar nuestro Gobierno con 16 nuevos hospitales operativos.

35. Destinaremos más recursos para reducir los tiempos de espera en salud realizando 23 mil nuevas cirugías mayores ambulatorias, comprar 1.300 cirugías complejas traumatológicas y neuroquirúrgicos a prestadores privados, y realizar 27 mil nuevas cirugías a personas en listas de espera.

36. Entregaremos recursos para 100 mil consultas oftalmológicas y de otorrinolaringología.

37. Realizaremos 8 mil nuevas cirugías en prestadores privados mediante la modalidad de licitación de Fonasa.

38. Enviaremos al Congreso el proyecto de ley de Salud Mental Integral que aborde esta materia como un compromiso de Estado.

39. La tramitación de la ley de Enfermedades Poco Frecuentes será una de las prioridades del Ministerio de Salud.

40. Incorporaremos tres nuevos medicamentos a la Ley Ricarte Soto.

41. Desde 2025 se ampliará el Programa de Pesquisa Neonatal, para detectar 26 condiciones que tienen tratamiento, y con ello evitar o moderar el daño que estas pueden causar.

42. Ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso de avanzar y no retroceder.

43. Cuando finalice nuestro mandato, se estarán desarrollando diversos proyectos de inversión público-privada que permitirán más que duplicar la producción de litio en una década.

44. Acuerdo Codelco-SQM: aseguramos la participación mayoritaria del Estado en el Salar de Atacama a partir de 2025.

45. Codelco, en un contexto de alta demanda y muy buen precio, se ha puesto la meta de aumentar su producción de mediano plazo, para ello se construirá una nueva fundición.

46. Ministerio de Ciencia ha propuesto a la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales la certificación de nuevos perfiles laborales, como especialistas en interacción con la inteligencia artificial, auditores de ética, programadores y especialistas en datos.

47. Iniciamos un proceso para que Chile se una al Centro Europeo de Investigación Nuclear, y junto con la FACh, construiremos en Cerrillos el Centro Espacial Nacional.

48. Presentaremos la Política Nacional de Construcción Naval con Asmar como líder en una articulación de la capacidad de nuestros astilleros públicos y privados.

49. En 2023 anunciamos un plan para construir 12 nuevos embalses. A esto se suma una inversión histórica de 252 mil millones de pesos en servicios sanitarios rurales o APR.

50. El segundo semestre de 2024, licitaremos una planta desaladora para La Serena y Coquimbo que beneficiará a medio millón de personas.

51. Presentamos indicaciones al proyecto de ley que crea la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada y la que pone fin a la reserva de las denominadas leyes secretas de la dictadura.

52. Hemos creado una mesa interinstitucional para abordar las adopciones forzadas o irregulares ocurridas antes de 1990. Se estima que puede haber más de 20 mil personas afectadas.

53. Se realizarán mejoras concretas a los procedimientos de reclutamiento, selección, acuartelamiento y formación de conscriptos.

54. En noviembre de este año, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, entregará un informe final de propuestas en materia de tierras, reparación, diálogo y reconocimiento.

55. Enviaremos un proyecto de ley integral sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas que recogerá el proyecto “José Matías”.

56. Ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario.

57. La cultura tendrá el 1% del presupuesto de la nación. Con estos recursos podremos, por ejemplo, entregar financiamiento permanente no concursable a ferias, festivales y agrupaciones.

58. Crearemos un pase cultural que se entregará a los jóvenes que fueron o son estudiantes prioritarios al cumplir 18 años y para las personas mayores que tienen la PGU al cumplir 65 años. Este pase entregará 50 mil pesos para utilizarlos en salas de cine, teatro o librerías.

59. Este 2024 Decidimos dar un impulso a las industrias creativas con el regreso,del Fondo de Banco Estado para el Fomento del Cine Chileno que se extenderá por primera vez al teatro.

60. Este mes se ingresará el proyecto que crea un fondo de reserva que permitirá fortalecer los centros regionales de TVN, además de su canal cultural e infantil y su señal internacional, innovando además con la creación de una radio pública.

61. El ministro de Deportes iniciará las gestiones formales para postular a Chile como sede de los Juegos Olímpicos 2036.