Aguas Magallanes: Información falsa suma un nuevo problema a la emergencia por bajas temperaturas

Puerto Natales, 26 de junio de 2024.- Frente a los cientos de mensajes que a diario circulan por Redes Sociales, Aguas Magallanes llamó a informarse a través de los canales oficiales de la empresa, respecto de supuestos cortes de suministro, o estado del funcionamiento y producción de su planta de producción de agua potable.



Frente a la ola de frío que ha afectado a la región, las instalaciones sanitarias de los domicilios han sido fuertemente afectadas, en su gran mayoría por no contar con la debida protección en cañerías interiores expuestas y medidores.



INFORMACIÓN FALSA EN REDES SOCIALES.



En Puerto Natales, información falsa sobre supuestos cortes masivos, generó un sobreconsumo por parte de los vecinos. Ante esta situación, el subgerente de Clientes, Cristian Oyarzún Araya, indicó “cuando se generan este tipo de rumores también se afecta a la red, porque los vecinos comienzan a utilizar más agua generando una demanda mayor a la normal, por eso es importante informarse siempre a través de los canales oficiales”.



Para mayor detalle de la situación actual, hasta este martes Aguas Magallanes había recibido un total de 5.240 requerimientos, siendo 648 de Puerto Natales (un 12%), de los cuales un 36% corresponden a problemas interiores y otro 56% a medidores congelados.



QUÉ HACER EN CASO DE NO CONTAR CON AGUA POTABLE EN EL DOMICILIO.



Con las actuales temperaturas muchos hogares han manifestado no tener suministro, atribuyéndolo a cortes de agua masivos. Sin embargo, y si la empresa no ha informado cortes a través de sus canales oficiales, frente a esta situación lo primero que se debe hacer es verificar el estado de la red interior del domicilio. Una vez detectado el punto que pueda presentar congelamiento, se deben seguir las recomendaciones para su descongelamiento gradual y posteriormente proteger térmica y adecuadamente el punto débil.



Finalmente, la empresa recordó que la protección térmica es fundamental y por lo mismo, tanto en nuestras casas, oficinas, establecimientos educacionales y toda la infraestructura de la ciudad, debe prepararse para estos eventos.