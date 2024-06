Aguas Magallanes realiza maniobras en red de agua potable para mantener reservas y asegurar continuidad del sistema | 2.711 roturas de cañerías en Punta Arenas





Punta Arenas, 23 de junio de 2024.- Frente a la situación de bajas temperaturas que ha afectado a la región, Aguas Magallanes informó que hasta este sábado 22 recién pasado, ha trabajado arduamente para contener más de 2. 711 roturas de cañerías interiores y medidores dañados de los domicilios, en la ciudad de Punta Arenas. «Todas estas emergencias han sido producto de las bajas temperaturas que hemos estado soportando desde el lunes 17 pasado», indicó Cristian Oyarzún, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes. Cabe destacar, que sólo el día 22, se recibieron 859 requerimientos (30 veces mayor que un día de temperaturas normales), indicó.





Desde la sanitaria indicaron que, a pesar de los esfuerzos desplegados, la pérdida de agua potable producto de las roturas, ha alcanzado niveles que no hacen posible sostener el normal abastecimiento de la ciudad. Si durante la madrugada de un día normal, el consumo alcanza los 115 litros por segundo, durante las primeras horas de la madrugada del día 23, el consumo se ha mantenido sobre los 420 litros por segundo. En este escenario, y con la producción de agua potable a su máxima capacidad, no es posible equilibrar estos 305 litros por segundo adicionales, indicaron.



En este contexto, el desbalance entre la oferta y la demanda de la ciudad, no permite sostener las reservas en los estanques, los que a las 03:00 am de este día, sólo alcanzaban al 50% de su capacidad. Cabe destacar que durante todo el día 22 de junio, el consumo llegó a valores cercanos a los 700 litros por segundo, siendo normal un promedio de 350 litros por segundo.



«Es preciso señalar que, a pesar de los esfuerzos desplegados, se mantienen 1.517 requerimientos pendientes de atender. El congelamiento de los medidores de consumo, primero, y luego la rotura de los mismos, sumado a las innumerables fugas interiores, hacen que estas pérdidas aumenten la demanda normal de la población, superando largamente los promedios habituales. Por tal razón y para resguardar el abastecimiento de agua potable para la ciudad, hemos procedido a efectuar dos cortes de suministro, que nos permita sostener el abastecimiento del sistema. Estas medidas han sido publicadas en nuestras redes sociales, con el objeto de informar a la comunidad sobre los sectores afectados», explicó el ejecutivo.





Cristian Oyarzún, agregó que, «nuestra empresa, se mantendrá trabajando al máximo de sus capacidades, sin embargo, no se descartan nuevos cortes, los que serán avisados oportunamente. De igual forma informaremos a través de nuestros canales, sobre los puntos habilitados para el abastecimiento alternativo de agua potable en diversos sectores de la ciudad, mientras se mantenga esta emergencia».





El llamado es a resguardar térmicamente las instalaciones domiciliarias, tanto interiores como el medidor de agua potable, y evitar el congelamiento y posterior rotura de esta infraestructura. La compañía recordó además, que los requerimientos técnicos y consultas, pueden ser efectuados directamente al número de atención a clientes 61 2 280028; también al 2 23612827 o a través de la App Mizu, al +56 981747896, opción 6.

