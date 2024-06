Alcalde José Gabriel Parada en visita del presidente Boric a Porvenir: “Necesitamos diversificar nuestra matriz productiva, no podemos vivir dependiendo de una sola actividad económica”

En una visita oficial a la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric llegó a la capital de Tierra del Fuego, donde fue recibido por el alcalde José Gabriel Parada Aguilar. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Formación Técnica (CFT), un símbolo del avance educativo en la zona.

El jefe de Estado, en su intervención, reconoció las necesidades planteadas por el jefe comunal y resaltó los avances ya realizados en la capital fueguina. “Para mí es una alegría poder estar acá en la segunda gira que hago por la región. Me alegra mucho estar en Porvenir. No creo que todo el malestar se haya esfumado, sigue habiendo muchas deudas con Porvenir y con la Tierra del Fuego chilena. Me alegra muchísimo escuchar las palabras del alcalde porque constatan las mejoras que se están haciendo aquí”, comentó Boric.

El mandatario destacó la importancia del CFT Magallanes con sede en Porvenir. “Era importante crear este centro de formación estatal aquí en Porvenir, y eso me alegra muchísimo. Tomo nota de las cosas que me ha presentado el alcalde. Vamos a construir viviendas nuevas, se han hecho aquí en Porvenir, pero necesitamos más. Tenemos un plan de emergencia habitacional y está funcionando”. Boric también mencionó los avances en infraestructura, como la recuperación del gimnasio Padre Mario Zavattaro. “Nueve años han pasado del incendio del gimnasio Zavattaro y esperamos, señor alcalde, si se dan los plazos, que en abril del próximo año esté terminado. Tendrá capacidad para 700 personas sentadas, una sala de acondicionamiento físico, una cancha estándar para practicar vóley, básquet, fútbol, entre otros deportes”, comentó.

En el ámbito de la conectividad, el presidente Boric, informó sobre los proyectos en curso. “En materia de conectividad estamos trabajando para mejorar las condiciones, tanto física como digital. La pavimentación de la carretera I65 tiene un alto porcentaje de avance y no vamos a parar. Espero que estos trabajos estén terminados de aquí a fines del primer semestre del próximo año. También estamos pavimentando los 71 km de la ruta I71”.

Durante el acto, el alcalde José Gabriel Parada aprovechó la oportunidad para plantear diversas necesidades y peticiones cruciales para el desarrollo de la comuna. En su discurso, el edil hizo un llamado a diversificar la matriz productiva de Porvenir. “Necesitamos diversificar nuestra matriz productiva, no podemos vivir dependiendo de una sola actividad económica. Se requiere la implementación de programas de fomento productivo, innovación tecnológica y desarrollo científico que nos permitan potenciar nuestras fuentes productivas”.

Además, subrayó la urgencia de mejorar la atención en salud, mencionando la necesidad de un centro de diálisis y especialistas. “Se requiere de manera urgente una mayor resolutividad dentro de la comuna a través de la cobertura de necesidades específicas, como por ejemplo contar con un centro de diálisis para evitar el traslado de muchos a Punta Arenas”.

El alcalde Parada también enfatizó la importancia de mejorar la infraestructura educativa y la conectividad de la región. “Es fundamental promover la formación integral de niños y jóvenes, y también los adultos. La comuna demanda un nuevo establecimiento educacional en educación básica. También continuar fortaleciendo la formación técnica y profesional, como lo ha hecho este CFT que es el orgullo de Porvenir”, afirmó. En cuanto a la conectividad, resaltó: “Es importante el mejoramiento aéreo, terrestre y marítimo. Este es un territorio aislado y muchos de los servicios que se requieren se encuentran en ciudades. Este es un tema prioritario”.