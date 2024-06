Alcaldesa Antonieta Oyarzo sobre cierre de Pasos Fronterizos: “Es una situación insólita, no es posible que no exista ningún paso fronterizo habilitado”



La alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado convocó durante la jornada de este 25 de junio a las y los representantes de los gremios del turismo, el comercio y del Centro de Mineros. En la instancia, se abordó la difícil situación que se ha generado a raíz del cierre de los tres pasos fronterizos, esto debido a que por el lado argentino se han producido inconvenientes con el agua y el gas.



Para ello, la edil se comunicó con el Intendente Municipal de la ciudad de Río Turbio, Darío Mena, y el presidente de la Cámara de Turismo de la localidad, para manifestar su preocupación por aquellos residentes y jubilados que no han podido cruzar la frontera.



Al respecto la edil, señaló «esta es una situación insólita, no es posible que no exista ningún paso fronterizo habilitado. Nos afecta a toda la población, por lo que haremos presente esta temática al Presidente de la República y esperamos que se vea una solución al más breve plazo», terminó señalando la edil.



Por su parte, Gaynor Ferrada, encargada de la Unidad de Turismo del municipio, mencionó que “la preocupación es transversal, históricamente nuestra cultura está ligada a Río Turbio y a la operatividad del paso fronterizo, y necesitamos que esté abierta”.



En tanto, Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza, puntualizó que “es un hecho histórico, no había pasado antes que en una provincia como la nuestra que tiene tres pasos fronterizos, tengamos la situación de que ninguno esté operativo. Estamos preocupados por el efecto que esto pueda tener en el sector turístico”.



Los pasos fronterizos por el lado argentino comenzaron a tener inconvenientes desde la semana pasada. No obstante, Gendarmería Nacional emitió un comunicado que declaró la habilitación por el lapso de 4 horas para el tránsito de ciudadanos argentinos o chilenos «varados» en el territorio de los 2 países.