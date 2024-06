Atenciones oftalmológicas gratuitas realizadas por la Delegación Provincial de Tierra del Fuego, se efectuaron en Porvenir



Fueron cien personas mayores de la comuna, las beneficiadas con este operativo que se realizó por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego con fondos del Gobierno Regional.

La iniciativa enmarcada en un F.N.D.R. 8% tiene como objetivo brindar una atención oftalmológica cercana, rápida y gratuita a los habitantes de Porvenir mayores de 60 años. Enolfa Legue, fue una de las usuarias que accedió a este beneficio y destacó su implementación: “hace cuatro años que no iba al oftalmólogo, ya que este servicio no existe en Porvenir. Hoy fui bien atendida, mandaron mis lentes a hacer y en una semana deberían estar listos” señaló.

Con este proyecto se busca brindar un apoyo de salud y económico, mejorando la calidad de vida de las personas mayores, quienes no pueden acceder a este servicio ya que no se cuenta con esta prestación en la comuna: “es muy bueno este operativo, porque acá no tengo donde ir a revisarme la vista; para cambiar de lentes hay que viajar hasta Punta Arenas” relata Juan Bahamonde, otro de los beneficiados que pudo acceder a un examen optométrico completo gracias a la realización de este operativo.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Karim Fierro Brstilo señaló que “con estos proyectos, como Delegación hemos podido cubrir algunos temas importantes para la provincia, que en el caso del operativo oftalmológico significó financiar cien atenciones para personas mayores de Porvenir, más la entrega de lentes a quien lo requiera, permitiendo acercar a la provincia ciertas prestaciones médicas, como lo es la atención oftalmológica”.

Dentro del operativo se consideraron exámenes de autorefractometría, queratometría, oftalmoscopia directa, toma de presión intraocular y prueba subjetiva de lentes; por consiguiente, recetas de lentes ópticos para lejos y para cerca, además de la entrega y confección del lente para quienes lo requieran.

Estas atenciones fueron realizadas por Claudio Mansilla, tecnólogo médico especialista en oftalmología y optometría quien evaluó positivamente el desarrollo del operativo: “ha concurrido bastante gente, lo que refleja una buena acogida de las atenciones por parte del público, lo que es gratificante. Hemos entregado lentes a la mayoría de las personas, con las excepciones de quienes debieron ser derivados por presentar otro tipo de problemas a la vista” recalcó.

Finalmente, la delegada Karim Fierro quiso destacar el apoyo del Gobierno Regional “que a través de la asignación de recursos, mediante el F.N.D.R. 8% que adjudicamos como Delegación en la línea de carácter social, es que pudimos realizar este operativo, dando cobertura a una necesidad tan importante para las personas mayores, como lo es el cuidado de la vista”, señaló la autoridad provincial.